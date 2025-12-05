Рус
Колишня фаворитка Цимбалюка назвала фіналісток "Холостяка" - деталі

Христина Трохимчук
5 грудня 2025, 16:49
Валерія Жуковська розповіла, хто зблизився з Цимбалюком більше за інших.
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк і Валерія Жуковська / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, Валерія Жуковська

Ви дізнаєтеся:

  • Валерія Жуковська розповіла, чому Холостяк не обрав її
  • Хто стане фіналісткою шоу

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк" Валерія Жуковська, яку раніше називали фавориткою Тараса Цимбалюка, поділилася своїми думками щодо фіналісток проєкту після того, як покинула його в сьомому випуску. На думку дівчини, яку вона висловила в інтерв'ю РБК-Україна, тільки дві учасниці для неї відчувалися як фаворитки.

Незважаючи на те, що Тарас звернув увагу на дівчину ще в перших випусках і її називали фавориткою Холостяка, далі Жуковській пройти не вдалося. Валерія розповіла, що після відвертої розмови між ними вона зрозуміла - їй потрібен зовсім інший чоловік.

Валерія Жуковська
Валерія Жуковська покинула Холостяк / фото: instagram.com, Валерія Жуковська

"Він хотів поговорити зі мною, щоб зрозуміти насамперед мої подальші наміри і, швидше за все, підтвердив свої думки... Але він імпульсивна людина, і така різка зміна позиції для мене підсвітила важливе - поруч із собою я бачу більш послідовну, раціональну, а не суто емоційну людину", - відповіла учасниця.

Жуковська також зазначила, що на проекті змогла побудувати дружні стосунки з кількома учасницями. Вона розвіяла міф, що дівчат спеціально мотивують сваритися. Крім того, Валерія назвала, хто, на її думку, стане фіналістками шоу "Холостяк".

Валерія Жуковська
Валерія Жуковська - хто став фіналісткою "Холостяка" / фото: instagram.com, Валерія Жуковська

"Важко судити об'єктивно, але на сьогодні саме по вайбу для мене фіналістки - Ірочка і Надін", - відповіла вона.

Раніше Главред повідомляв, що володарка титулу "Міс Україна 2023" і колишня учасниця проєкту "Холостяк" Софія Шамія розповіла про конфлікт із ведучим шоу Григорієм Решетніком. Дівчина зазначила, що Григорій жартував з неї в соцмережах і це стало причиною для скандалу.

Також наприкінці сьомого випуску популярного шоу "Холостяк" його головний герой Тарас Цимбалюк не зміг з'явитися на церемонію троянд, оскільки йому стало зле. Григорій Решетник повідомив, що в Тараса є запитання до Оксани та Олі, тому вони зустрінуться з актором на парному побаченні.

Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Як Повня змінить долю 3 знаків зодіаку: на кого чекає успіх

