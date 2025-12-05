Колишня фаворитка Цимбалюка назвала фіналісток "Холостяка" - деталі

Валерія Жуковська розповіла, хто зблизився з Цимбалюком більше за інших.

https://glavred.net/movies/byvshaya-favoritka-cimbalyuka-nazvala-finalistok-holostyaka-detali-10721615.html Посилання скопійоване

Тарас Цимбалюк і Валерія Жуковська / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, Валерія Жуковська

Ви дізнаєтеся:

Валерія Жуковська розповіла, чому Холостяк не обрав її

Хто стане фіналісткою шоу

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк" Валерія Жуковська, яку раніше називали фавориткою Тараса Цимбалюка, поділилася своїми думками щодо фіналісток проєкту після того, як покинула його в сьомому випуску. На думку дівчини, яку вона висловила в інтерв'ю РБК-Україна, тільки дві учасниці для неї відчувалися як фаворитки.

Незважаючи на те, що Тарас звернув увагу на дівчину ще в перших випусках і її називали фавориткою Холостяка, далі Жуковській пройти не вдалося. Валерія розповіла, що після відвертої розмови між ними вона зрозуміла - їй потрібен зовсім інший чоловік.

відео дня

Валерія Жуковська покинула Холостяк / фото: instagram.com, Валерія Жуковська

"Він хотів поговорити зі мною, щоб зрозуміти насамперед мої подальші наміри і, швидше за все, підтвердив свої думки... Але він імпульсивна людина, і така різка зміна позиції для мене підсвітила важливе - поруч із собою я бачу більш послідовну, раціональну, а не суто емоційну людину", - відповіла учасниця.

Жуковська також зазначила, що на проекті змогла побудувати дружні стосунки з кількома учасницями. Вона розвіяла міф, що дівчат спеціально мотивують сваритися. Крім того, Валерія назвала, хто, на її думку, стане фіналістками шоу "Холостяк".

Валерія Жуковська - хто став фіналісткою "Холостяка" / фото: instagram.com, Валерія Жуковська

"Важко судити об'єктивно, але на сьогодні саме по вайбу для мене фіналістки - Ірочка і Надін", - відповіла вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що володарка титулу "Міс Україна 2023" і колишня учасниця проєкту "Холостяк" Софія Шамія розповіла про конфлікт із ведучим шоу Григорієм Решетніком. Дівчина зазначила, що Григорій жартував з неї в соцмережах і це стало причиною для скандалу.

Також наприкінці сьомого випуску популярного шоу "Холостяк" його головний герой Тарас Цимбалюк не зміг з'явитися на церемонію троянд, оскільки йому стало зле. Григорій Решетник повідомив, що в Тараса є запитання до Оксани та Олі, тому вони зустрінуться з актором на парному побаченні.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред