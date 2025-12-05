"Плоть почорніла": покинутий батько Меган Маркл залишився без ноги

Після розриву стосунків Меган Маркл ніяк не допомагає своєму хворому батькові.

Меган Маркл проігнорувала батька / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл, скрін з відео

Томасу Марклу ампутували кінцівку

Чому це сталося

Батько дружини британського принца Гаррі Меган Маркл, 81-річний Томас Маркл, потрапив до реанімації через тромб у нозі. Як повідомляє Daily Mail, стан батька герцогині настільки погіршився, що лікарі зважилися на ампутацію кінцівки.

Як розповів син Томаса Маркла, чоловіка доправили до лікарні на Філіппінах, де він намагався почати нове життя після болісного розриву стосунків із дочкою. Причиною став тромб у нозі, який перекрив кровообіг у кінцівці. Ситуація погіршилася настільки, що тканина почала відмирати.

Томас Маркл у реанімації / скрін із відео

"Один із його лікарів сказав, що наступні два-три дні є критичними... Вони хвилювалися про розвиток інфекції - сепсису або гангрени. Плоть почорніла і відмирала", - розповів зведений брат Меган Маркл.

Не знайшовши іншого рішення, лікарі провели ампутацію. Операція відбулася в середу - Томас втратив ліву стопу і частину гомілки. На чоловіка чекає ще одне втручання - видалення тромбу в лівому стегні.

Меган Маркл - стосунки з батьком / скрін із відео YouTube

"Виходу не було. Мені сказали, що ногу потрібно видалити, і це питання життя або смерті", - повідомив Томас Маркл-молодший.

Незважаючи на важкий стан батька, Меган Маркл ніяк не поцікавилася його здоров'ям і не запропонувала допомоги, хоча зведений брат просив її проявити милосердя до рідної людини. Герцогиня продовжує жити в розкоші в США і займатися власним бізнесом.

Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

