Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

Віталій Кірсанов
5 грудня 2025, 18:23
86
Частина Покровська досі перебуває під контролем ЗСУ, але цей контроль дається надзвичайно складним зусиллям і ресурсам.
Виведення військ із Мирнограда - це питання часу
Виведення військ із Мирнограда - це питання часу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • У районі Покровська відбуваються надзвичайно складні бої
  • Окупанти зосередили в районі Покровська та Мирнограда 140 тис військових

Продовження утримання позицій у Покровську залежить від того, наскільки довго Сили оборони України триматимуть рубежі в Мирнограді. Про це військовий експерт, екс-спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов повідомив в ефірі "Суспільного".

Експерт зазначив, що в районі Покровська відбуваються надзвичайно складні бої.

відео дня

"Наші підрозділи перебувають у надзвичайно незручних умовах. Ця незручність пов'язана не тільки з тим, що ворог продовжує інфільтрувати свої сили і засоби як на території самого Покровська, так і в південне передмістя Мирнограда. Ключова проблема полягає в тому, що ворог тримає під стійким вогневим контролем ключові логістичні магістралі як між Покровськом і Мирноградом, так і між Покровськом і Павлоградом", - зазначив Селезньов.

У зв'язку з цією проблемою, Сили оборони України не можуть активно застосовувати автомобільну техніку для постачання необхідних нашим захисникам засобів. Необхідні ресурси для наших захисників перекидаються за допомогою важких дронів, але обсяги таких перевезень незначні. Усім необхідним українських захисників забезпечити технічно неможливо.

"Що буде далі? Звичайно, командири на місцях будуть особисто вирішувати що робити. Чи проводити маневрену оборону, чи відходити на інші рубежі та позиції, проводячи ар'єргардні бої. У будь-якому разі, про такі дії дізнаємося, скоріш за все, постфактум, тому що під час таких надзвичайно складних видів маневрування інформаційна тиша має бути присутня", - наголосив Селезньов.

Водночас він назвав маячнею заяву від російських топ-посадовців, зокрема від російського диктатора Володимира Путіна, про нібито повний контроль над Покровськом з боку загарбників.

"Ця маячня не відповідає реаліям на землі", - зазначив Селезньов.

Він зазначив, що частина Покровська досі перебуває під контролем ЗСУ, але цей контроль дається надзвичайно складними зусиллями та ресурсами.

"Ми досі тримаємо щонайменше північно-східне передмістя самого Покровська - це факт. Скільки за часом ми будемо утримувати - сподіваюся, що будемо тримати до того моменту, поки не відбудеться переміщення певних сил і засобів, зокрема - з району Мирнограда", - наголосив Селезньов.

Він наголосив, що втратити контроль над цією частиною Покровська неприпустимо хоча б заради того, щоб у безпечних умовах, із мінімальними ризиками, вивести українські підрозділи, які досі боронять Мирноград і його околиці.

При цьому, за словами експерта, окупанти зосередили в районі Покровська та Мирнограда 140 тисяч військових. Уже щонайменше рік загарбники мріють про захоплення цих двох міст, але досі не отримали повного контролю.

Селезньов погоджуються з позицією президента України Володимира Зеленського, що важливіше берегти життя українських воїнів, ніж тримати руїни міста.

"Думаю, що питання тільки часу, коли побачимо ту саму маневрену оборону у виконанні українського війська для того, щоб уберегти особовий склад, який виконує завдання, зокрема, в районі Мирнограда", - додав Селезньов.

Він вважає, що іншого шляху немає. Відповідний досвід уже був у районі Бахмута, Вугледара тощо.

Чи існує загроза нового наступу РФ - оцінка експерта

Новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, проте є нюанс, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут уже виникають проблеми із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Крім цього, наразі Кремль не має вільних резервів і ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, але навіть у такому разі будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси фіксуватимуть українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін вважає, що зараз недоречно вживати формулювання "лінія бойового зіткнення", оскільки її фактично не існує. Більш правильне поняття - кіл-зони, тобто розмиті "сірі зони", де перемішані позиції обох сторін. За його словами, правила війни абсолютно змінилися. Те, що існувало ще рік тому, вже не працює.

Нагадаємо, армія РФ просувається у Вовчанську на Харківщині та намагається закріпитися на руїнах міста. Українські захисники утримують позиції в південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване. Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, у Покровську та Мирногралі ситуація наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Однак, як заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук, оточення поки що немає.

Читайте також:

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником Кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі та переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі у 2014 році був призначений керівником прес-центру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період із листопада 2014 до 2017 року - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився із ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Покровськ Владислав Селезньов російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Критично важливо": експерт розповів, яку "свиню" Трамп може підкласти Україні

"Критично важливо": експерт розповів, яку "свиню" Трамп може підкласти Україні

19:11Політика
"Тому ми і воюємо": Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

"Тому ми і воюємо": Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

19:11Україна
Війна в Україні затягнеться на десятиріччя: чому Путін не зупиниться

Війна в Україні затягнеться на десятиріччя: чому Путін не зупиниться

19:00Погляди
Реклама

Популярне

Більше
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Останні новини

20:01

Індивідуальні номерні знаки діють не всюди - куди українцям заборонено їхати

20:01

Навіщо кип’ятити капронові колготки: блогерка показала дивний лайфхак, який працює

19:29

Мовчала роками: Маша Єфросиніна відкрила свій секрет

19:11

"Критично важливо": експерт розповів, яку "свиню" Трамп може підкласти Україні

19:11

"Тому ми і воюємо": Сирський пояснив ідею справедливого миру для України

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
19:05

Смачна закуска на Новий рік за 7 хвилин: рецепт тарталеток з крабовими паличками

19:00

Війна в Україні затягнеться на десятиріччя: чому Путін не зупинитьсяПогляд

18:51

Влупить різке похолодання: названо регіони, де буде штормова погода

18:41

Приват24 і картки одним махом: клієнтам ПриватБанку раптово блокують рахунки

Реклама
18:33

З'явилися раніше, ніж динозаври: які доісторичні тварини жили в Україні

18:24

Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

18:23

Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

18:06

Росія не піде на перемир'я - названо ключову ціль Путіна в Україні

17:59

Змінила хід історії: як норовлива дружина Дорошенка завадила об'єднанню України

17:45

Благодійний вечір на 1+1 Україна: виручені кошти з етеру підуть на підтримку дітей зі "Школи Супергероїв"

17:43

Графік відключення на 6 грудня: скільки годин українці сидітимуть без світла

17:34

Дефіцит чоловіків сягнув піку: жінки придумали оригінальний вихід

17:25

Чи можна пити воду з крана: українцям розповіли, звідки вона надходить

16:55

Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max: яка ціна угоди

16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 грудня: Близнюкам цінний подарунок, Ракам - чекати

Реклама
16:49

Колишня фаворитка Цимбалюка назвала фіналісток "Холостяка" - деталі

16:42

Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

16:39

Як легко відмити внутрішнє скло духовки: ефективний домашній засіб

16:34

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардепФотоВідео

16:22

Макрон різко відповів на чутки про Зеленського і "зраду США"

15:53

РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

15:53

США пригрозили Євросоюзу вийти з оборонних програм НАТО - Reuters

15:44

Атака на РФ та потужні вибухи: окупанти втратили надважливі об'єкти

15:44

"Плоть почорніла": покинутий батько Меган Маркл залишився без ноги

15:37

Найвища ціна за останні 8 років: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

15:37

Росія перекидає морську піхоту на важливий напрямок - Андрющенко

15:24

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

15:23

Хвора на рак Симоньян з'явилася без свого волосся на публіці

15:03

6 грудня - день пам'яті святого Миколая: все про це свято

14:50

Нестандартно, але дуже атмосферно: як прикрасити вікна до Нового року

14:50

Як вибрати свіжу рибу в магазині: ознаки, які помічають лише продавці

14:45

День Святого Миколая: розповідаємо про походження свята й благодійну ініціативу від ПЛЮСПЛЮС

14:42

"Гастарбайтерка на болотах": відфотошоплена Лорак стала посміховиськом

14:42

"Душа нашої сім'ї": Юрій Ткач розповів про дружбу з відомою ведучою

14:39

СБУ та НАБУ мають розслідувати корупцію в Інваспорті – активіст

Реклама
14:37

Зірка "Сексу у великому місті" вийшла заміж

14:24

Як захистити різдвяну ялинку від котів - топ методів, які реально працюютьВідео

13:59

Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим

13:53

Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися на руїнах - Трегубов

13:48

"Якщо це не договірняк", – нардеп вважає, що кейс Магамедрасулова має стати основою звільнення 30 тисяч ув'язнених

13:36

Як швидко і красиво загорнути голубці: найкращий спосіб, який зекономить час

13:32

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

13:12

Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

13:07

"Ситуація у Покровську важка": у ДШВ розповіли, чи є оточення міста

12:54

Утікач Яма показав, як шикує у США: "Звичайний четвер"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія Ротару
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти