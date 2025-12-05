Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

Частина Покровська досі перебуває під контролем ЗСУ, але цей контроль дається надзвичайно складним зусиллям і ресурсам.

https://glavred.net/war/kogda-ukrainskie-voyska-mogut-vyyti-iz-mirnograda-seleznev-nazval-uslovie-10721648.html Посилання скопійоване

Виведення військ із Мирнограда - це питання часу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

У районі Покровська відбуваються надзвичайно складні бої

Окупанти зосередили в районі Покровська та Мирнограда 140 тис військових

Продовження утримання позицій у Покровську залежить від того, наскільки довго Сили оборони України триматимуть рубежі в Мирнограді. Про це військовий експерт, екс-спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов повідомив в ефірі "Суспільного".

Експерт зазначив, що в районі Покровська відбуваються надзвичайно складні бої.

відео дня

"Наші підрозділи перебувають у надзвичайно незручних умовах. Ця незручність пов'язана не тільки з тим, що ворог продовжує інфільтрувати свої сили і засоби як на території самого Покровська, так і в південне передмістя Мирнограда. Ключова проблема полягає в тому, що ворог тримає під стійким вогневим контролем ключові логістичні магістралі як між Покровськом і Мирноградом, так і між Покровськом і Павлоградом", - зазначив Селезньов.

У зв'язку з цією проблемою, Сили оборони України не можуть активно застосовувати автомобільну техніку для постачання необхідних нашим захисникам засобів. Необхідні ресурси для наших захисників перекидаються за допомогою важких дронів, але обсяги таких перевезень незначні. Усім необхідним українських захисників забезпечити технічно неможливо.

"Що буде далі? Звичайно, командири на місцях будуть особисто вирішувати що робити. Чи проводити маневрену оборону, чи відходити на інші рубежі та позиції, проводячи ар'єргардні бої. У будь-якому разі, про такі дії дізнаємося, скоріш за все, постфактум, тому що під час таких надзвичайно складних видів маневрування інформаційна тиша має бути присутня", - наголосив Селезньов.

Водночас він назвав маячнею заяву від російських топ-посадовців, зокрема від російського диктатора Володимира Путіна, про нібито повний контроль над Покровськом з боку загарбників.

"Ця маячня не відповідає реаліям на землі", - зазначив Селезньов.

Він зазначив, що частина Покровська досі перебуває під контролем ЗСУ, але цей контроль дається надзвичайно складними зусиллями та ресурсами.

"Ми досі тримаємо щонайменше північно-східне передмістя самого Покровська - це факт. Скільки за часом ми будемо утримувати - сподіваюся, що будемо тримати до того моменту, поки не відбудеться переміщення певних сил і засобів, зокрема - з району Мирнограда", - наголосив Селезньов.

Він наголосив, що втратити контроль над цією частиною Покровська неприпустимо хоча б заради того, щоб у безпечних умовах, із мінімальними ризиками, вивести українські підрозділи, які досі боронять Мирноград і його околиці.

При цьому, за словами експерта, окупанти зосередили в районі Покровська та Мирнограда 140 тисяч військових. Уже щонайменше рік загарбники мріють про захоплення цих двох міст, але досі не отримали повного контролю.

Селезньов погоджуються з позицією президента України Володимира Зеленського, що важливіше берегти життя українських воїнів, ніж тримати руїни міста.

"Думаю, що питання тільки часу, коли побачимо ту саму маневрену оборону у виконанні українського війська для того, щоб уберегти особовий склад, який виконує завдання, зокрема, в районі Мирнограда", - додав Селезньов.

Він вважає, що іншого шляху немає. Відповідний досвід уже був у районі Бахмута, Вугледара тощо.

Чи існує загроза нового наступу РФ - оцінка експерта

Новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, проте є нюанс, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут уже виникають проблеми із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Крім цього, наразі Кремль не має вільних резервів і ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, але навіть у такому разі будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси фіксуватимуть українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін вважає, що зараз недоречно вживати формулювання "лінія бойового зіткнення", оскільки її фактично не існує. Більш правильне поняття - кіл-зони, тобто розмиті "сірі зони", де перемішані позиції обох сторін. За його словами, правила війни абсолютно змінилися. Те, що існувало ще рік тому, вже не працює.

Нагадаємо, армія РФ просувається у Вовчанську на Харківщині та намагається закріпитися на руїнах міста. Українські захисники утримують позиції в південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване. Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, у Покровську та Мирногралі ситуація наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Однак, як заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук, оточення поки що немає.

Читайте також:

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником Кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі та переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі у 2014 році був призначений керівником прес-центру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період із листопада 2014 до 2017 року - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився із ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред