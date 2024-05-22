Росіяни відводять війська: в ЗСУ пояснили зміну ситуації біля Часового Яру

В ЗСУ зазначили, що російські окупанти активізували спроби наступу поблизу Часового Яру та лише за попередю добу завдали 1270 ударів по території міста.

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Росія планує відведення підрозділів на схід від Часового Яру / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Сили оборони України ефективно знищують російських окупантів, які активізували наступ в напрямку міста Часів Яр. Внаслідок успішного вогневого ураження ворог запланував відведення підрозділів 98 повітряно-десантної дивізії РФ на схід від Часового Яру. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Волошин повідомив, що через успішну роботу артилерії та всіх підрозділів Сил оборони України, а також через нездатність російських військ продовжувати бойові дії та утримувати раніше захоплені позиції, Росія планує відведення підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії в напрямку, що східніше Часового Яру.

Він зауважив, що російська армія зазнає значних втрат під час активних штурмових дій, мова йде про втрати до сотні військових. За його словами, російські війська штурмують не лише Часів Яр, а й околиці Іванівського та Богданівки.

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"За минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1270 мінометних і артобстрілів, що, порівнюючи з попередньою добою, збільшилося – 1200 минулої доби. Лише на Часів Яр було зафіксовано 301 обстріл", - розповів Волошин.

Речник повідомив, що на цьому напрямку фронту ворог тричі спробував штурмувати позиції Сил оборони України. Крім того, окупанти здійснили 8 спроб штурму поблизу Білогорівки та 8 штурмів в напрямку Кліщіївки. В ході боїв українські воїни ліквідували 74-х окупантів, ще 106 військовослужбовців РФ отримали поранення.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Наступ РФ на Сході - ситуація в Часовому Яру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові відбили російський штурм біля Часового Яру в Донецькій області. У результаті було знищено десятки одиниць техніки окупантів.

На Покровському напрямку в районі Очеретиного ЗСУ вдалося зупинити просування росіян. Однак у найближчому місяці можливе підтягування ворожих підрозділів і спроба прорвати оборону в районі Часів Яру, щоб просунутися в напрямку Костянтинівка – Покровськ, повідомив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.

Битва за Часів Яр досягла свого піку. Окупанти продовжують свої спроби захопити місто. У них достатня кількість боєприпасів і чисельності особового складу. Метою росіян залишається захоплення всієї Донецької області, зазначив речник 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України Роман Гасько.

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