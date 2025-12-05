Макрон наголошує, що в стосунках Європи та США "немає недовіри"

Макрон різко відповів на чутки про Зеленського і "зраду США / Колаж: Главред, фото: European Union, Білий дім

Макрон спростував чутки про те, що США можуть зрадити Україну у питанні територій

Він наголосив, що наразі "немає недовіри" в стосунках Європи та США

Президент Франції Еммануель Макрон спростував чутки про нібито ризик "зради" України з боку США.

Він підкреслив, що єдність Європи та США має ключове значення для підтримки України, і наразі "немає недовіри" між сторонами. Про це Макрон заявив під час свого візиту до Китаю, де відвідав Сичуаньський університет, повідомляє The Guardian.

"Я все заперечую. Нам потрібні Сполучені Штати для миру. Сполученим Штатам потрібні ми, щоб цей мир був тривалим і міцним. Єдність американців та європейців щодо українського питання вкрай важлива. І я повторюю це знову і знову - ми повинні діяти спільно.", - відповів Макрон на запитання про інформацію Spiegel.

Президент Франції наголосив, що Європа, і зокрема Франція, активно підтримує мирні ініціативи Вашингтона, але США потребують європейської координації, щоб ці зусилля були ефективними.

Що відомо про розмову лідерів ЄС, опубліковану виданням Spiegel

Напередодні видання "Der Spiegel" опублікувало телефонну розмову, на якій лідери Франції та Німеччини за участю ключових європейських країн та України висловили серйозні побоювання, що США можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах із Кремлем щодо потенційної мирної угоди.

За даними Spiegel, розмова відбулася 1 грудня та стала реакцією на переговори у Флориді минулого вікенду за участю української делегації та команди Трампа.

Президент Франції зазначив, що для Зеленського існує "велика небезпека". Своєю чергою, німецький канцлер наголосив, що Штати "ведуть гру".

Яка ціль Трампа на переговорах - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний експерт Віталій Кулик вважає, що Дональду Трампу важливий не сам процес переговорів, а реальний політичний результат. Водночас він може погодитися на рамкові домовленості, що фактично не матимуть практичного наповнення.

На його думку, цілком можливе ухвалення комюніке без реальних гарантій і з невиконуваними положеннями - фактично декларації намірів, під якою підпишуться всі сторони. Трамп же подасть це як завершення війни та власну дипломатичну перемогу, так само як він свого часу оголосив про "успішне завершення" конфліктів у Таїланді, Камбоджі та інших регіонах.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 2 грудня Стів Віткофф і Джаред Кушнер мали зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирної угоди. Однак ці переговори нічого суттєво не змінили. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, США мають намір швидко завершити війну, Європа та Україна ідуть на зустріч такій позиції, але Росія затягує час.

Крім того, після переговорів України та США багато американських чиновників заявили про нібито значний прогрес у переговорах щодо мирного врегулювання в Україні. Однак представники України по-іншому оцінюють нинішні результати на шляху до миру. Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що прогресу насправді наразі не так багато.

Нагадаємо, що за словами президента Зеленського, після повернення американської команди з Москви та подальших консультацій у Вашингтоні українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими представниками, залученими до процесу перемовин, продовжить діалог із представниками президента Дональда Трампа.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

