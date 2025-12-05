Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

НБУ різко обвалив курс долара та євро на початок тижня.

Курс валют на 8 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

На понеділок, 8 грудня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар, євро та польський злотий подешевшали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На початок нового тижня долар США встановлено на рівні 42,06 грн. Курс американської валюти знизився на 13 копійок порівняно з попереднім показником.

Євро також продемонстрував спад. Офіційний курс на 8 грудня становить 49,00 грн, що на 23 копійки менше, ніж у п’ятницю.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41.99-42.02 грн/дол., а євро - 48,93-48,94 грн/євро. Водночас середні курси купівлі долара і євро на готівковому ринку становлять 41,85 і 48,83 гривень відповідно.

Курс злотого на 8 грудня

Польський злотий втратив у ціні незначно. НБУ встановив курс на 8 грудня на рівні 11,58 грн, що майже на 6 копійок нижче, ніж попереднього банківського дня.

Який курс валют буде у грудні - прогноз експерта

На початку листопада золотовалютні резерви НБУ сягнули рекордних 49,5 млрд доларів, що стало можливим завдяки зовнішній фінансовій підтримці. За словами економічного експерта Олександра Хмелевського, це дає Нацбанку достатньо ресурсів, щоб утримувати стабільний валютний курс щонайменше до кінця грудня 2025 року, а також у першій половині 2026-го.

Водночас ситуацію ускладнює зростання дефіциту зовнішньої торгівлі. За 10 місяців 2025 року він зріс до 34,6 млрд доларів, порівняно з 29 млрд у 2024-му. Для його покриття НБУ вимушений збільшувати валютні інтервенції.

Поки що підстав для різкої девальвації, за словами Хмелевського, немає. У грудні очікується стабільність валютного ринку. За прогнозом експерта, курс долара коливатиметься у межах 42-43 грн за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на п’ятницю, 5 грудня, долар США встановлено на рівні 42,18 грн, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше. Євро коштує 49,22 грн, фактично без змін у порівнянні з попереднім курсом.

Експертка Діляра Мустафаєва прогнозує, що у 2026-2027 роках валютний ринок України залишатиметься керованим, а курс долара може зрости до 48 грн/дол. У проєкті держбюджету на 2026 рік закладений середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол.

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов зазначає, що до кінця 2025 року ситуація на валютному ринку України залишатиметься залежною від зовнішніх факторів. За його прогнозом, долар перебуватиме в діапазоні 42-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

