"Критично важливо": експерт розповів, яку "свиню" Трамп може підкласти Україні

Трампу майже нічим тиснути на Україну

Чого потрібно побоюватися найбільше

Великих важелів впливу на Україну в Дональда Трампа вже майже не залишилося. Хоча відмова американців навіть від дипломатичної підтримки, від тиску на Росію - це теж для України сильний удар.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

За його словами, це не в сенсі того, що Америка припинить фінансування або якусь іншу матеріальну чи військову підтримку.

"Зброя, безумовно, важлива, але не менш важливим є й те, що Трамп не втратив інтерес до теми - вона досі перебуває в центрі американської політики. Питання російсько-української війни залишається актуальним", - зазначив він.

Розумний зазначив, що зараз для нас це найважливіший момент.

"Для нас це критично важливо, тому що сценарій, за якого Трамп просто втратить інтерес, переключиться на інші теми, і війна стане тільки нашою війною, небезпечний. Така ситуація зменшує тиск на Путіна і на Росію, і, відповідно, наша позиція стає більш вразливою: ми опиняємося в процесі, з якого для нас немає хорошого виходу. А так у нас ще є шанс, що Трамп усе-таки знайде мотивацію, певну модель або рішення, яке дасть змогу припинити війну на виснаження - війну, в якій ми, очевидно, маємо всі шанси виснажитися першими", - підсумував експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський військовий злочинець Володимир Путін дав зрозуміти, що не відступає від своїх початкових військових цілей в Україні і не розглядає варіантів поступок. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Віце-президент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що вже найближчими тижнями з'являться позитивні новини про можливе завершення російсько-української війни.

Тим часом українська переговорна делегація продовжує роботу в США, намагаючись отримати інформацію від команди президента Дональда Трампа про підсумки візиту американських представників до Росії. Про це 4 грудня заявив президент України Володимир Зеленський.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року - професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

