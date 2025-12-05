Рус
Атака на РФ та потужні вибухи: окупанти втратили надважливі об'єкти

Ангеліна Підвисоцька
5 грудня 2025, 15:44
Українські захисники вдарили по російських НПЗ та морському порту.
ВСУ, взрыв
ЗСУ вдарили по об'єктах РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • У РФ пролунали потужні вибухи
  • ЗСУ вдарили по НПЗ та порту в РФ

Українські військові атакували російські об'єкти, які відіграють важливу роль у війні. Під ударом опинилися Сизранський НПЗ та морський порт у Краснодарському краї. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 5 грудня був атакований Темрюцький морський порт, який здійснює відвантаження генеральних, наливних, наволочних та насипних вантажів. Серед цього є природний газ та хімічні вантажі. Ці вантажі задіяні у забезпеченні російських окупантів.

Удари по НПЗ

Українські захисники атакували "Сизранський НПЗ" у Самарській області РФ, який щорічно виготовляє від 7 до 8,9 мільйонів тонн нафти на рік.

"Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі підтвердили удар по Саратовському НПЗ. Внаслідок атаки була пошкоджена установка первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Нині завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти. Він тепер функціонує лише на рівні менше 50% від проектної потужності з повною зупинкою ключових установок.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Атаки на об'єкти РФ: що кажуть експерти

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці.

Атака на РФ та потужні вибухи: окупанти втратили надважливі об'єкти
Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Удари по РФ - останні новини

Варто зазначити, що ВНДІР-Прогрес уже не раз ставав метою атаки дронів. Як писав Главред, 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНДІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.

5 липня дрони також атакували низку об'єктів у російських містах. У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що під удар потрапив завод ВНДІР-Прогрес.

26 листопада знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало щонайменше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово призупиняв роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.

Генеральний штаб Збройних сил України

Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

війна в Україні вторгнення Росії Удари вглиб РФ
