Влупить різке похолодання: названо регіони, де буде штормова погода

Погода в Україні найближчим часом буде прохолоднішою. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує падіння температури повітря та сильні пориви вітру.
Прогноз погоди в Україні
На вихідних, 6-7 грудня, Україна буде під впливом антициклону. Погода буде сухою, але вітряною. У південних областях очікуються навіть сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
"У нічні години температура повітря становитиме від 2 тепла до 4 морозу, протягом дня 6-7 грудня очікується +2+6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму +7+11 градусів", - йдеться у повідомленні.
Погода у Києві
Погода у Києві 6 та 7 грудня буде сухою та прохолодною. Вдень температура повітря підвищиться лише до 1-4 градусів тепла. Вночі буде мороз - 1-3 градуси.
"Коли підморожуватиме, то обережно ходіть чи їдьте тротуарами та дорогами, може бути часом слизько", - зазначила Діденко.
Як писав Главред, погода в Україні у четвер, 4 грудня, матиме антициклональний характер із невеликими температурними коливаннями, але без істотних опадів.
Діденко також раніше говорила, що похолодання в Україні на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі говорили, що в Україні перші дні грудня обіцяють бути незвично теплими. Снігу та сильних морозів цього тижня чекати не варто.
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
