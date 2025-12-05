Влупить різке похолодання: названо регіони, де буде штормова погода

У багатьох областях України синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

https://glavred.net/synoptic/vlupit-rezkoe-poholodanie-nazvany-regiony-gde-budet-shtormovaya-pogoda-10721663.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода вночі

Чи будуть в Україні дощі

Де температура повітря опуститься до -4 градусів

Погода в Україні найближчим часом буде прохолоднішою. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує падіння температури повітря та сильні пориви вітру.

Прогноз погоди в Україні

На вихідних, 6-7 грудня, Україна буде під впливом антициклону. Погода буде сухою, але вітряною. У південних областях очікуються навіть сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

відео дня

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

"У нічні години температура повітря становитиме від 2 тепла до 4 морозу, протягом дня 6-7 грудня очікується +2+6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму +7+11 градусів", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: meteoprog

Погода у Києві

Погода у Києві 6 та 7 грудня буде сухою та прохолодною. Вдень температура повітря підвищиться лише до 1-4 градусів тепла. Вночі буде мороз - 1-3 градуси.

"Коли підморожуватиме, то обережно ходіть чи їдьте тротуарами та дорогами, може бути часом слизько", - зазначила Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Україні у четвер, 4 грудня, матиме антициклональний характер із невеликими температурними коливаннями, але без істотних опадів.

Діденко також раніше говорила, що похолодання в Україні на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі говорили, що в Україні перші дні грудня обіцяють бути незвично теплими. Снігу та сильних морозів цього тижня чекати не варто.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред