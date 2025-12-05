Пропагандистка Симоньян показалася вперше за кілька тижнів.

Маргарита Симоньян нібито позбулася волосся/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Маргарита Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка намагається лікуватися від раку, з'явилася на публіці без свого власного волосся.

На кадрах, опублікованих російськими пропагандистами видно, що Симоньян одягла перуку з рудуватого волосся. 30 листопада путіністка прийшла в студію до пропагандиста Соловйова - це була її перша публічна поява за довгий час. В ефірі вона з'явилася в перуці.

Пізніше Симоньян сама опублікувала знімки, але вже в рудій перуці. Виявилося, що вона завжди мріяла про цей колір, але ніколи не наважувалася. "Сьогодні виявила сиве волосся в перуці. У мене самої ніколи не було сивого волосся, тому я його не фарбувала, хоча завжди хотіла спробувати рудий. Все чекала, поки почну сивіти. У підсумку, волосся немає ні сивого, ні будь-якого, зате перука - з сивим волоссям!" - намагається жартувати вона.

Путіністка Симоньян прийшла в перуці / Фото Стархіт

До Індії Симоньян приїхала не просто так, а тому що в цій країні офіційно розпочинає свою роботу пропагандистський і брехливий телеканал RT, головою якого вона є вже багато років. Разом із терористом Путіним Симоньян назвала запуск RT India важливою і знаменною подією.

"Запуск RT India дасть можливість мільйонам індійських громадян ближче і точніше сприймати інформацію про російську дійсність", - сказав Путін, коментуючи відкриття джерела брехні і пропаганди в Києві.

Путін запустив рупор пропаганди в Індії / Фото: t.me/news_kremlin

Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

