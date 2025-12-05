Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

Юрій Берендій
5 грудня 2025, 15:53
712
РФ готує нову ракетно-дронову атаку, у якій можуть бути задіяні стратегічні бомбардувальники, кораблі та різні типи високоточного озброєння.
РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль
РФ готує масований удар по Україні - названо ціль / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія готує новий масований удар по Україні
  • Очікується виліт стратегічної авіація ворога

Російські окупаційні війська готують новий масований ракетно-дроний удар по Україні із застосування бортів стратегічної авіації. Про загрозу повідомляють моніторингові канали.

За даними моніторингових каналів, до атаки можуть залучити три літаки Ту‑95МС з аеродромів "Енгельс", "Оленья" або "Дягілево", а також п’ять Ту‑160, виліт яких очікується найближчим часом з Далекого Сходу. Їхній переліт триватиме понад десять годин.

відео дня

"З 04.12.25 діє попередження про ймовірне застосування ворогом ракетного озброєння по території України", - йдеться у повідомленні.

Що буде ціллю атаки ворога

За даними моніторів, масований ракетний удар росіяни готують по обʼєктах енергетичної інфраструктури України

"Особлива увага: Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Вінничина та Волинська область!", - вказують вони.

Моніторингові канали зазначають, що ворог може використати до 800 ударних та розвідувальних дронів різних типів, а також значну кількість ракет:

  • орієнтовно до 30 Х‑101 з Ту‑160 і ще до 30 Х‑101 із Ту‑95МС,
  • до 24 "Калібрів" з кораблів у Чорному морі,
  • до 20 балістичних "Іскандер‑М" з територій Брянської, Курської, Ростовської областей та окупованого Криму,
  • до 12 "Іскандер‑К",
  • до 8 Х‑59/69 із винищувачів Су‑57,
  • до 7 "Кинджалів" із літаків МіГ‑31К.
РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль
Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Як росіяни змінили тактику ударів по Україні - думка експерта

Як писав Главред, росіяни поступово нарощують кількість балістичних ракет, які запускають по Україні. Про це в інтерв’ю "Українському радіо" повідомив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

За його словами, лише в жовтні РФ випустила близько 95 ракет "Іскандер-М". Він пояснив, що російські військові відстежують розташування українських систем ППО, знають їхні обмеження — зокрема кількість пускових — і використовують ці вразливості, щоб проривати оборону масованими ударами.

Фахівець також зазначив, що аналогічна тактика застосовується і під час атак дронами-камікадзе.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська в ніч на 5 грудня здійснили атаку по Україні ударними дронами типу "Шахед".

Увечері 4 грудня в Харкові пролунали кілька вибухів, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Того ж дня російська армія вдарила по перинатальному центру в Херсоні. У момент атаки медики перебували у процесі приймання пологів, зазначив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Інші новини:

Про персону: Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

16:42Економіка
Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардеп

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардеп

16:34Україна
РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

15:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Останні новини

16:55

Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max: яка ціна угоди

16:49

Колишня фаворитка Цимбалюка назвала фіналісток "Холостяка" - деталі

16:42

Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

16:39

Як легко відмити внутрішнє скло духовки: ефективний домашній засіб

16:34

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардепФотоВідео

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
16:22

Макрон різко відповів на чутки про Зеленського і "зраду США"

15:53

РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

15:53

США пригрозили Євросоюзу вийти з оборонних програм НАТО - Reuters

15:44

Атака на РФ та потужні вибухи: окупанти втратили надважливі об'єкти

Реклама
15:44

"Плоть почорніла": покинутий батько Меган Маркл залишився без ноги

15:37

Найвища ціна за останні 8 років: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

15:37

Росія перекидає морську піхоту на важливий напрямок - Андрющенко

15:24

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

15:23

Хвора на рак Симоньян з'явилася без свого волосся на публіці

15:03

6 грудня - день пам'яті святого Миколая: все про це свято

14:50

Нестандартно, але дуже атмосферно: як прикрасити вікна до Нового року

14:50

Як вибрати свіжу рибу в магазині: ознаки, які помічають лише продавці

14:45

День Святого Миколая: розповідаємо про походження свята й благодійну ініціативу від ПЛЮСПЛЮС

14:42

"Гастарбайтерка на болотах": відфотошоплена Лорак стала посміховиськом

14:42

"Душа нашої сім'ї": Юрій Ткач розповів про дружбу з відомою ведучою

Реклама
14:39

СБУ та НАБУ мають розслідувати корупцію в Інваспорті – активіст

14:37

Зірка "Сексу у великому місті" вийшла заміж

14:24

Як захистити різдвяну ялинку від котів - топ методів, які реально працюютьВідео

13:59

Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим

13:53

Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися на руїнах - Трегубов

13:48

"Якщо це не договірняк", – нардеп вважає, що кейс Магамедрасулова має стати основою звільнення 30 тисяч ув'язнених

13:36

Як швидко і красиво загорнути голубці: найкращий спосіб, який зекономить час

13:32

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

13:12

Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

13:07

"Ситуація у Покровську важка": у ДШВ розповіли, чи є оточення міста

12:54

Утікач Яма показав, як шикує у США: "Звичайний четвер"

12:51

Корозія їх просто "з’їсть": які марки автомобілів краще оминати стороною

12:50

Мовчун Ігор Ніколаєв розкрив правду про зрадницю Наташу Корольову

12:35

США закликали країни ЄС блокувати фінансову допомогу Україні - деталі від Bloomberg

12:24

Літій, вугілля та прорив на Дніпро: що робить Покровськ ціллю №1 для Кремля

12:16

Готовий відповісти на питання: Ігор Коломойський запрошує громадськість на суд

12:04

"Університети" Михайла Поплавського": відбулася презентація книгиВідео актуально

12:03

Не просто так приносить дітям подарунки: ким насправді був Святий МиколайВідео

11:53

У Києві відбудеться новорічний цирковий фестиваль "Королі Магії": дати, квитки та програма

11:50

Як Повня змінить долю 3 знаків зодіаку: на кого чекає успіх

Реклама
11:43

Дочка Алли Пугачової прийняла рішення щодо матері - як вона відреагувалаВідео

11:40

В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним - що відомо

11:34

Привітання з Новим роком у прозі: що написати, щоб зворушити до сліз друзів і колег

11:03

Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший "мінус"

11:02

"Новий Бахмут": розкрито, чим обернеться для Росії окпупація Покровська

10:56

Графіки не діють, в Україні почали аварійно вимикати світло

10:30

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня: Півням - напруга, Собакам - розрив

10:25

Розстріл беззбройного: окупанти стратили українського військовополоненого під Сіверськом

10:20

"Любов може згаснути": Аніта Луценко в сльозах зробила зізнання

10:20

Почалася дуже сильна магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти