РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

- Росія готує новий масований удар по Україні
- Очікується виліт стратегічної авіація ворога
Російські окупаційні війська готують новий масований ракетно-дроний удар по Україні із застосування бортів стратегічної авіації. Про загрозу повідомляють моніторингові канали.
За даними моніторингових каналів, до атаки можуть залучити три літаки Ту‑95МС з аеродромів "Енгельс", "Оленья" або "Дягілево", а також п’ять Ту‑160, виліт яких очікується найближчим часом з Далекого Сходу. Їхній переліт триватиме понад десять годин.
"З 04.12.25 діє попередження про ймовірне застосування ворогом ракетного озброєння по території України", - йдеться у повідомленні.
Що буде ціллю атаки ворога
За даними моніторів, масований ракетний удар росіяни готують по обʼєктах енергетичної інфраструктури України
"Особлива увага: Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Вінничина та Волинська область!", - вказують вони.
Моніторингові канали зазначають, що ворог може використати до 800 ударних та розвідувальних дронів різних типів, а також значну кількість ракет:
- орієнтовно до 30 Х‑101 з Ту‑160 і ще до 30 Х‑101 із Ту‑95МС,
- до 24 "Калібрів" з кораблів у Чорному морі,
- до 20 балістичних "Іскандер‑М" з територій Брянської, Курської, Ростовської областей та окупованого Криму,
- до 12 "Іскандер‑К",
- до 8 Х‑59/69 із винищувачів Су‑57,
- до 7 "Кинджалів" із літаків МіГ‑31К.
Як росіяни змінили тактику ударів по Україні - думка експерта
Як писав Главред, росіяни поступово нарощують кількість балістичних ракет, які запускають по Україні. Про це в інтерв’ю "Українському радіо" повідомив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
За його словами, лише в жовтні РФ випустила близько 95 ракет "Іскандер-М". Він пояснив, що російські військові відстежують розташування українських систем ППО, знають їхні обмеження — зокрема кількість пускових — і використовують ці вразливості, щоб проривати оборону масованими ударами.
Фахівець також зазначив, що аналогічна тактика застосовується і під час атак дронами-камікадзе.
Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.
