РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

РФ готує нову ракетно-дронову атаку, у якій можуть бути задіяні стратегічні бомбардувальники, кораблі та різні типи високоточного озброєння.

РФ готує масований удар по Україні - названо ціль / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Росія готує новий масований удар по Україні

Очікується виліт стратегічної авіація ворога

Російські окупаційні війська готують новий масований ракетно-дроний удар по Україні із застосування бортів стратегічної авіації. Про загрозу повідомляють моніторингові канали.

За даними моніторингових каналів, до атаки можуть залучити три літаки Ту‑95МС з аеродромів "Енгельс", "Оленья" або "Дягілево", а також п’ять Ту‑160, виліт яких очікується найближчим часом з Далекого Сходу. Їхній переліт триватиме понад десять годин.

"З 04.12.25 діє попередження про ймовірне застосування ворогом ракетного озброєння по території України", - йдеться у повідомленні.

Що буде ціллю атаки ворога

За даними моніторів, масований ракетний удар росіяни готують по обʼєктах енергетичної інфраструктури України

"Особлива увага: Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Вінничина та Волинська область!", - вказують вони.

Моніторингові канали зазначають, що ворог може використати до 800 ударних та розвідувальних дронів різних типів, а також значну кількість ракет:

орієнтовно до 30 Х‑101 з Ту‑160 і ще до 30 Х‑101 із Ту‑95МС,

до 24 "Калібрів" з кораблів у Чорному морі,

до 20 балістичних "Іскандер‑М" з територій Брянської, Курської, Ростовської областей та окупованого Криму,

до 12 "Іскандер‑К",

до 8 Х‑59/69 із винищувачів Су‑57,

до 7 "Кинджалів" із літаків МіГ‑31К.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Як росіяни змінили тактику ударів по Україні - думка експерта

Як писав Главред, росіяни поступово нарощують кількість балістичних ракет, які запускають по Україні. Про це в інтерв’ю "Українському радіо" повідомив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

За його словами, лише в жовтні РФ випустила близько 95 ракет "Іскандер-М". Він пояснив, що російські військові відстежують розташування українських систем ППО, знають їхні обмеження — зокрема кількість пускових — і використовують ці вразливості, щоб проривати оборону масованими ударами.

Фахівець також зазначив, що аналогічна тактика застосовується і під час атак дронами-камікадзе.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська в ніч на 5 грудня здійснили атаку по Україні ударними дронами типу "Шахед".

Увечері 4 грудня в Харкові пролунали кілька вибухів, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Того ж дня російська армія вдарила по перинатальному центру в Херсоні. У момент атаки медики перебували у процесі приймання пологів, зазначив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

