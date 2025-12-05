Рус
Найвища ціна за останні 8 років: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

Анна Косик
5 грудня 2025, 15:37
Ціни на популярний овоч продовжують невпинно зростати.
Як змінилися ціни на тепличні огірки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили аналітики:

  • В Україні ціни на тепличні огірки рекордно піднялися
  • Тепличні огірки продають за цінами від 100 гривень

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні огірки. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, на ринку встановили найвищі за останні 8 років ціни на цей овоч.

Така тенденція спостерігається через скорочення пропозиції місцевої продукції на тлі стабільного попиту з боку як оптових компаній, так і роздрібних мереж. І водночас обсяги імпортної продукції також не покривають потреби місцевих покупців.

Скільки в Україні коштують тепличні огірки

Станом на сьогодні, 5 грудня, оптові ціни на тепличні огірки в Україні продовжують поступово зростати, і вже доходять до діапазону 100-130 гривень за кілограм.

Ціна залежить від якості, сорту та обсягів партій продукції, що пропонуються, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше. Саме тому вже зараз аналітики заявляють, що нинішні ціни на ринку найвищі за останні 8 років.

"На сьогоднішній день більшість великих тепличних комбінатів України вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації огірка чергового обороту. На даний момент продажі ведуть лише поодинокі компанії, які через високі витрати на виробництво можуть запропонувати лише несуттєві обсяги овочів на внутрішній ринок, причому за цінами, які ніяк не можуть конкурувати з імпортною продукцією", - додали аналітики.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти в Україні навпаки, подешевшають

Главред писав, що за словами заступниці гендиректорки Асоціації виробників молока Олени Жупінас, ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом почнуть знижуватися.

Насамперед зниження вартості торкнеться сметани, вершків, сиру, масла та напівтвердий сиру. А все тому, що українські виробники опинилися у ситуації, коли мають великі запаси продукції, які вони не змогли продати за кордон. Тому зараз компанії змушені реалізовувати все на внутрішньому ринку, що автоматично знижує відпускні ціни.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у порівнянні з середньомісячними цінами у листопаді, цього місяця подорожчали 5 різновидів хліба і лише на один наразі ціна залишається незмінною.

Раніше повідомлялося, що українські супермаркети переписали ціни на яйця. Відбулося чергове подорожчання затребуваного продукту харчування. Середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 81,85-83,60 грн.

Напередодні стало відомо, що через помітне ослаблення попиту в Україні продовжують поступово знижуватися ціни на один із базових овочів - ріпчасту цибулю.

