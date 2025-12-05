США пригрозили Євросоюзу вийти з оборонних програм НАТО - Reuters

Європейські члени НАТО стикаються з проблемою затримки виробництва військової техніки.

США пригрозили Євросоюзу вийти з оборонних програм НАТО

Американська влада хоче, щоб до 2027 року Європа взяла на себе більшу частину оборонних можливостей НАТО: від розвідки до ракет. Про це заявили представники Пентагону на зустрічі з кількома європейськими делегаціями, пише Reuters з посиланням на джерела.

"Перенесення цього тягаря зі США на європейських членів радикально змінить те, як Вашингтон співпрацює з найважливішими військовими партнерами", - написало видання. відео дня

Журналісти зазначили, що на зустрічі представники Пентагону заявили, що Вашингтон поки що не задоволений успіхами Європи з нарощування її оборонного потенціалу.

Що вимагає Вашингтон

Американські офіційні особи пригрозили, що якщо Європа не вкладеться в термін до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах оборони НАТО, повідомили джерела.

Водночас вони не пояснили, як США оцінюватимуть прогрес Європи в ухваленні на себе більшої частини відповідальності.

"Також незрозуміло, чи відображає термін 2027 рік позицію Білого дому, чи лише думку деяких посадовців Пентагону", - написало видання й акцентувало, що у Вашингтоні є серйозні розбіжності з приводу військової ролі США в Європі.

Реакція і проблеми Європи

Кілька європейських чиновників заявили, що термін 2027 року нереалістичний, незалежно від того, як Вашингтон оцінить прогрес, оскільки для швидкої заміни деяких американських сил і засобів Європі потрібно більше, ніж просто гроші та політична воля.

Зокрема, як зазначило видання, європейські члени НАТО стикаються з проблемою затримки виробництва військової техніки.

Зазначається, що хоча офіційні особи США закликали Європу купувати більше американської зброї і техніки, деякі з найцінніших зразків буде поставлено через кілька років, якщо замовити їх прямо сьогодні.

США також надають можливості, які неможливо просто купити, наприклад, унікальні розвідувальні дані, дані спостереження і розпізнання, які виявилися ключовими у військових діях України.

Що кажуть у НАТО

Представник Альянсу сказав виданню, що європейські союзники і так почали брати на себе більше відповідальності за безпеку континенту, але жодним чином не прокоментував термін до 2027 року.

"Союзники усвідомили необхідність збільшення інвестицій в оборону і перекладання тягаря звичайних озброєнь зі США на Європу", - заявив чиновник.

Трамп і європейські члени НАТО

Європейські країни загалом прийняли вимогу президента США Дональда Трампа взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку і пообіцяли значно збільшити витрати на оборону.

Євросоюз поставив собі за мету підготуватися до самооборони до 2030 року. Влада ЄС визнала, що має усунути прогалини у своїй системі протиповітряної оборони, безпілотниках, засобах кібервійни, боєприпасах.

Російська агресія - останні новини

Як писав Главред, ще навесні 2025 року міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для регіону, адже Кремль продовжить реалізацію планів з переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.

Естонія, Латвія і Литва занепокоєні тим, що Москва не зупиниться на Україні, і наголошують, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль попередив, що Росія може напасти на НАТО найближчими роками. Кремль може здійснити обмежену військову операцію проти Альянсу, про широкомасштабний напад не йдеться.

Глава оборонного відомства Німеччини Карстен Бреєр наказав повністю переозброїти німецьку армію до 2029 року. Згідно з оцінками Бреєра та інших чиновників, до цього часу Росія може відновити свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.

