Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардеп

Юрій Берендій
5 грудня 2025, 16:34оновлено 5 грудня, 17:05
603
У Києві викрили корупційну схему за участю чинної народної депутатки, яка разом організувала передачу хабаря за внесення до санкційного списку РНБО.
Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардеп
СБУ викрила злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України / Колаж: Главред, фото: СБУ, НАБУ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Правоохоронці викрили злочинну групу, яку очолювала нардеп
  • Йдеться про схему "купівлі" санкцій РНБОУ проти компанії-конкурента
  • Ніхто з членів РНБОУ не погодився взяти хабар

СБУ, НАБУ та САП повідомили про викриття у Києві злочинного угруповання, до якого входила чинна народна депутатка. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ

За даними слідства, вона разом із помічниками та посередниками організувала передачу хабаря у розмірі 250 тисяч доларів за запровадження санкцій РНБО проти компанії-конкурента.

відео дня

Розслідування встановило, що до схеми були залучені помічник депутатки та кілька посередників, один із яких мав отримати неправомірну вигоду. Під час переговорів сторони домовилися поділити суму на два етапи.

  • СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США
    СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США
    СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США
    СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США
    СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США
    СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США
    СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США
    СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США Фото: СБУ, НАБУ
  • СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США
    СБУ та НАБУ викрили народну депутатку України на підбурюванні до надання хабаря у 250 тис. доларів США Фото: СБУ, НАБУ

"Для власної перестраховки та гарантованого стягнення всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії вказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Співробітники СБУ та НАБУ задокументували факт отримання посередником першої частини хабаря на суму 125 тис. доларів США прямо в центрі Києва. Після отримання траншу "клієнту" повідомили, що цю частину нібито передадуть посадовцям РНБО. Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки фігуранти не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час обшуків за адресами роботи та проживання фігурантів виявили докази їхньої незаконної діяльності. На основі зібраних матеріалів учасникам групи вже повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Дивіться відео СБУ про викриття злочинної групи:

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардеп
/ Фото: скріншот

Корупційні скандали в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, НАБУ та САП спільно викрили злочинну групу, яку, за даними слідства, очолює народна депутатка України. Про це 5 грудня повідомила пресслужба антикорупційного бюро.

Також нещодавно повідомлялось, що детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки вже у екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.

До цього, стало відомо, що Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять масштабну операцію, спрямовану на викриття корупційних схем в енергетичному секторі.

Інші новини:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ нардеп НАБУ корупція
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

18:24Україна
Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

18:23Війна
Росія не піде на перемир'я - названо ключову ціль Путіна в Україні

Росія не піде на перемир'я - названо ключову ціль Путіна в Україні

18:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Багатство та достаток зваляться на голову: яким знакам зодіаку скоро пощастить

Багатство та достаток зваляться на голову: яким знакам зодіаку скоро пощастить

Останні новини

18:24

Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст

18:23

Коли українські війська можуть вийти з Мирнограда: Селезньов назвав умову

18:06

Росія не піде на перемир'я - названо ключову ціль Путіна в Україні

17:59

Змінила хід історії: як норовлива дружина Дорошенка завадила об'єднанню України

17:45

Благодійний вечір на 1+1 Україна: виручені кошти з етеру підуть на підтримку дітей зі "Школи Супергероїв"

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
17:43

Графік відключення на 6 грудня: скільки годин українці сидітимуть без світла

17:34

Дефіцит чоловіків сягнув піку: жінки придумали оригінальний вихід

17:25

Чи можна пити воду з крана: українцям розповіли, звідки вона надходить

16:55

Netflix купує Warner Bros. разом з HBO Max: яка ціна угоди

Реклама
16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 грудня: Близнюкам цінний подарунок, Ракам - чекати

16:49

Колишня фаворитка Цимбалюка назвала фіналісток "Холостяка" - деталі

16:42

Долар, євро і злотий стрімко подешевшали: новий курс валют на 8 грудня

16:39

Як легко відмити внутрішнє скло духовки: ефективний домашній засіб

16:34

Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардепФотоВідео

16:22

Макрон різко відповів на чутки про Зеленського і "зраду США"

15:53

РФ піднімає стратавіацію, є загроза нового масованого удару по Україні - названо ціль

15:53

США пригрозили Євросоюзу вийти з оборонних програм НАТО - Reuters

15:44

Атака на РФ та потужні вибухи: окупанти втратили надважливі об'єкти

15:44

"Плоть почорніла": покинутий батько Меган Маркл залишився без ноги

15:37

Найвища ціна за останні 8 років: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

Реклама
15:37

Росія перекидає морську піхоту на важливий напрямок - Андрющенко

15:24

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

15:23

Хвора на рак Симоньян з'явилася без свого волосся на публіці

15:03

6 грудня - день пам'яті святого Миколая: все про це свято

14:50

Нестандартно, але дуже атмосферно: як прикрасити вікна до Нового року

14:50

Як вибрати свіжу рибу в магазині: ознаки, які помічають лише продавці

14:45

День Святого Миколая: розповідаємо про походження свята й благодійну ініціативу від ПЛЮСПЛЮС

14:42

"Гастарбайтерка на болотах": відфотошоплена Лорак стала посміховиськом

14:42

"Душа нашої сім'ї": Юрій Ткач розповів про дружбу з відомою ведучою

14:39

СБУ та НАБУ мають розслідувати корупцію в Інваспорті – активіст

14:37

Зірка "Сексу у великому місті" вийшла заміж

14:24

Як захистити різдвяну ялинку від котів - топ методів, які реально працюютьВідео

13:59

Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим

13:53

Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися на руїнах - Трегубов

13:48

"Якщо це не договірняк", – нардеп вважає, що кейс Магамедрасулова має стати основою звільнення 30 тисяч ув'язнених

13:36

Як швидко і красиво загорнути голубці: найкращий спосіб, який зекономить час

13:32

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

13:12

Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

13:07

"Ситуація у Покровську важка": у ДШВ розповіли, чи є оточення міста

12:54

Утікач Яма показав, як шикує у США: "Звичайний четвер"

Реклама
12:51

Корозія їх просто "з’їсть": які марки автомобілів краще оминати стороною

12:50

Мовчун Ігор Ніколаєв розкрив правду про зрадницю Наташу Корольову

12:35

США закликали країни ЄС блокувати фінансову допомогу Україні - деталі від Bloomberg

12:24

Літій, вугілля та прорив на Дніпро: що робить Покровськ ціллю №1 для Кремля

12:16

Готовий відповісти на питання: Ігор Коломойський запрошує громадськість на суд

12:04

"Університети" Михайла Поплавського": відбулася презентація книгиВідео актуально

12:03

Не просто так приносить дітям подарунки: ким насправді був Святий МиколайВідео

11:53

У Києві відбудеться новорічний цирковий фестиваль "Королі Магії": дати, квитки та програма

11:50

Як Повня змінить долю 3 знаків зодіаку: на кого чекає успіх

11:43

Дочка Алли Пугачової прийняла рішення щодо матері - як вона відреагувалаВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти