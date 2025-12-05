Хабар $250 тисяч за санкції РНБО: СБУ розкрили деталі схеми, яку очолювала нардеп

У Києві викрили корупційну схему за участю чинної народної депутатки, яка разом організувала передачу хабаря за внесення до санкційного списку РНБО.

СБУ викрила злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України / Колаж: Главред, фото: СБУ, НАБУ

Про що йдеться у матеріалі:

Правоохоронці викрили злочинну групу, яку очолювала нардеп

Йдеться про схему "купівлі" санкцій РНБОУ проти компанії-конкурента

Ніхто з членів РНБОУ не погодився взяти хабар

СБУ, НАБУ та САП повідомили про викриття у Києві злочинного угруповання, до якого входила чинна народна депутатка. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ

За даними слідства, вона разом із помічниками та посередниками організувала передачу хабаря у розмірі 250 тисяч доларів за запровадження санкцій РНБО проти компанії-конкурента.

Розслідування встановило, що до схеми були залучені помічник депутатки та кілька посередників, один із яких мав отримати неправомірну вигоду. Під час переговорів сторони домовилися поділити суму на два етапи.

"Для власної перестраховки та гарантованого стягнення всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії вказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Співробітники СБУ та НАБУ задокументували факт отримання посередником першої частини хабаря на суму 125 тис. доларів США прямо в центрі Києва. Після отримання траншу "клієнту" повідомили, що цю частину нібито передадуть посадовцям РНБО. Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки фігуранти не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час обшуків за адресами роботи та проживання фігурантів виявили докази їхньої незаконної діяльності. На основі зібраних матеріалів учасникам групи вже повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, НАБУ та САП спільно викрили злочинну групу, яку, за даними слідства, очолює народна депутатка України. Про це 5 грудня повідомила пресслужба антикорупційного бюро.

Також нещодавно повідомлялось, що детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки вже у екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.

До цього, стало відомо, що Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять масштабну операцію, спрямовану на викриття корупційних схем в енергетичному секторі.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

