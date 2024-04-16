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"Шансів перемогти не буде": Зеленський озвучив тривожний прогноз про війну

Анна Ярославська
16 квітня 2024, 12:05оновлено 16 квітня, 12:47
У Росії в десять разів більше артснарядів, ніж в України. У таких умовах встояти на фронті майже нереально.
Володимир Зеленський, війна
Володимир Зеленський заявив, що Україна не переможе без допомоги Заходу / Колаж: Главред, фото: скріншот, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе перемогти без допомоги партнерів. За його словами, зараз співвідношення артилерійських снарядів на фронті становить 1 до 10 на користь країни-агресора Росії. Про це глава держави сказав в інтерв'ю PBS News.

"Я кажу відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. Треба бути набагато сильнішим за твого ворога", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Росія має вдесятеро більше артснарядів, ніж Україна. У таких умовах встояти на фронті майже нереально.

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"Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому разі за цієї статистики вони (окупанти - ред.) нас будуть щодня штовхати назад. Якщо ми хочемо 100% захищати те, що під нашим контролем, ми повинні перейти від "1 до 10", до "10 до 10", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Главред, у цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Трипільська ТЕС у Київській області була знищена, тому що в України не залишилося ракет для її захисту.

"Летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили, чотири - знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля", - сказав Зеленський.

Військова допомога від США Україні - останні новини

11 квітня Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що серед конгресменів США триває дискусія щодо формату майбутнього пакета військової допомоги Україні. За його словами, необхідно досягти консенсусу "в дуже складний час".

13 квітня стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і після цього виступив із заявою, що він не проти схвалення допомоги Україні. Але він уточнив, що підтримує надання цієї допомоги лише в якості позики.

У Палаті представників Конгресу США є голоси для того, щоб ухвалити законопроєкт, який передбачає додаткову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цей документ потрібно лише поставити на голосування. Про це сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

15 квітня Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив свій план щодо просування фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також за іншими пріоритетами національної безпеки. Це сталося після кількох місяців відкладення будь-яких рішень на цю тему. Загалом спікер представив чотири окремі законопроекти, голосування за які відбудеться до кінця тижня.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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