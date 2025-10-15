РФ не відправить всю техніку в Україну: розкрито 'вигідніший' план окупантів

Коваленко сказав, за яких умов РФ буде повністю роззброєна.

Куди Росія направить свої ресурси / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

Росії вигідніше використовувати свій ресурс там, де до цього не готові

Якщо окупанти використають його в Україні, то все втратять

Росіяни схильні відкрити новий театр бойових дій

Якщо країна-агресор Росія використає в Україні накопичену техніку та людський ресурс в наступному році, то вона все втратить. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Так, вона (Росія, - ред.) захопить певні території, але весь її ресурс буде нівельований. У Москві це розуміють", - наголосив він.

За його словами, Росії вигідніше використовувати свій ресурс там, де до цього не готові: де немає kill-зон, ліній оборони, рубежів, де не вміють користуватися FPV-дронами.

"Саме там Росія буде намагатися використовувати танкові кулаки. Якщо Росія використовує танки в Україні, це буде повна анігіляція того, що ще залишилося і що було накопичено", - підкреслив оглядач.

Коваленко також наголосив, що Росія може захопити українські території, де зараз проходить лінія бойових зіткнень, якщо кине накопичені ресурси.

"Російські війська будуть просуватися вперед, це слід розуміти. Але це буде останній прогрес з тих, що Росія може здійснити. Після цього РФ буде повністю роззброєна. Тому росіяни будуть схильні відкрити новий театр бойових дій і там використовувати свою техніку", - підсумував він.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про дефіцит танків, ППО й не тільки у Росії та про плани Путіна на 2026 рік щодо війни в Україні:

Путін готує "другий фронт"

Політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко говорив, що російський диктатор Володимир Путін може готувати "другий фронт".

На його думку, провокації Росії відбуватимуться безпосередньо на землі, а також із використанням ударних дронів уже по території Польщі чи Румунії.

"Імовірно, ціллю стане логістична інфраструктура. Але під удар можуть потрапити й інші країни. Йдеться про сценарій контрольованої ескалації, де головним сценаристом виступає безпосередньо Путін", - вважає він.

Загроза РФ для НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес сказав, що якби Росія у 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу.

У звіті Інституту вивчення війни зазначалось, що країна-агресор Росія надалі посилює диверсійні та розвідницькі місії в Європі. Кремль може створити серйозну загрозу для НАТО значно раніше, ніж прогнозують європейські лідери.

Також відомо, що союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на провокації російського диктатора Володимира Путіна, а саме розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ і ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

