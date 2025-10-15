Якою буде війна у 2026-му і новий фронт Путіна в Європі: Коваленко зробив прогноз

Існує два сценарії, Путін посилить свої війська в Україні, зазначив Олександр Коваленко.

Росія наступного року може піти війною на Європу - Коваленко / Колаж: Главред

Коротко:

Окупанти можуть відновитися і піти у великий літній наступ у 2026 році

Угруповання військ РФ в Україні може зрости до 800-900 тисяч військових

Росія може напасти на країни Балтії, Польщу, Фінляндію або Швецію

Війна наступного року може розвиватися у фарватері двох сценаріїв. Перший передбачає певне відновлення окупантів Росії та новий літній наступ в Україні з великою кількістю військової техніки. Другий передбачає відкриття Кремлем нового фронту - цього разу в Європі. Росіяни можуть атакувати країни Балтії, Польщу, Фінляндію чи Швецію. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Чи можливий контрнаступ ЗСУ

В інтерв'ю Главреду він розповів, що за певних обставин наступного року можливий навіть контрнаступ Сил оборони.

"Наші контрнаступальні операції цілком можливі, але все залежить від умов", - вважає Коваленко.

Чисельність окупантів в Україні може зрости на 100-200 тисяч

При цьому ворог спробує збільшити чисельність свого угруповання в Україні.

"При цьому Путін наситить свої війська людським ресурсом в Україні: зараз тут воює 700 тисяч росіян, але Путін може збільшити це угруповання до 800-900 тисяч у 2026 році. За рахунок цього Росії вдасться тримати нинішній темп просування. Ми досі не адаптувалися до такої війни і не всюди ефективно використовуємо інструментарій, який міг би зупинити ці піхотні людські маси. Там, де цей інструментарій використовується, майже стагнація на лінії бойового зіткнення", - каже Коваленко.

Також він назвав два сценарії розвитку війни у 2026 році.

Великий літній наступ Росії

На думку оглядача, росіяни за осінньо-зимовий період можуть відновити свій потенціал у питаннях застосування військової техніки. Якщо окупантам вдасться заощадити техніку, влітку вони можуть провести новий великий наступ, який стане "останнім стрибком".

"Перший передбачає, що Росія спробує за осінньо-зимовий період трішки відновити свій потенціал у питаннях техніки, інколи наступатиме з використанням класичних механізованих колон у сезон бездоріжжя, дощів, снігу та морозів. Піхотою на самокатах у сніг і мороз особливо не поштурмуєш, як і в дощ та бездоріжжя. Все-таки до "гусянки" в певний момент росіяни можуть повернутися. Якщо Росія проведе осінньо-зимовий період у польових боях піхотою, тоді їй потрібно буде компенсувати витрати у 2026 році. А, крім того, в цьому випадку в 2026-у у росіян буде настільки багато зекономленої техніки, що вони зможуть собі дозволити черговий великий літній наступ із чималою кількістю техніки. Це буде останній "брусилівський ривок", останній "стрибок мангуста", - прогнозує Коваленко.

Напад Росії на Європу

Другий сценарій, на думку Коваленка, передбачає відкриття росіянами нового фронту в Європі.

"Україна є прикладом того, що Путін не зміг зробити: "денацифікацію" та демілітаризацію він так і не зміг здійснити за чотири роки війни, українську енергетику Росія все ніяк не може добити, на Зеленського натиснути і змусити вивести війська з чотирьох областей теж не вдається, мирні переговори на умовах Москви не проводяться. Для Путіна війна в Україні вже є токсичною темою, тому відкриття нового театру бойових дій може відволікти увагу росіян від України", - зазначив експерт.

Дивіться відео, в якому Коваленко розповів про сценарії війни у 2026 році:

На які країни може напасти Росія

На думку аналітика, новий фронт де-факто може з'явитися де завгодно, зокрема і в Європі. У такому разі Росія здатна піти відкритою війною проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії або Швеції.

"Крім того, новий театр бойових дій може бути відкритий де завгодно, навіть у Європі – це для Росії буде "священная война с НАТО". Тобто це будуть не гібридні дії росіян із безпілотниками, які ми спостерігаємо в Польщі та багато де в Європі, а відкрита агресія проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії чи Швеції", - наголосив Олександр Коваленко.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

