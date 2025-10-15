Рус
Якою буде війна у 2026-му і новий фронт Путіна в Європі: Коваленко зробив прогноз

Андрій Ганчук
15 жовтня 2025, 14:07
Існує два сценарії, Путін посилить свої війська в Україні, зазначив Олександр Коваленко.
Александр Коваленко
Росія наступного року може піти війною на Європу - Коваленко / Колаж: Главред

Коротко:

  • Окупанти можуть відновитися і піти у великий літній наступ у 2026 році
  • Угруповання військ РФ в Україні може зрости до 800-900 тисяч військових
  • Росія може напасти на країни Балтії, Польщу, Фінляндію або Швецію

Війна наступного року може розвиватися у фарватері двох сценаріїв. Перший передбачає певне відновлення окупантів Росії та новий літній наступ в Україні з великою кількістю військової техніки. Другий передбачає відкриття Кремлем нового фронту - цього разу в Європі. Росіяни можуть атакувати країни Балтії, Польщу, Фінляндію чи Швецію. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Чи можливий контрнаступ ЗСУ

В інтерв'ю Главреду він розповів, що за певних обставин наступного року можливий навіть контрнаступ Сил оборони.

"Наші контрнаступальні операції цілком можливі, але все залежить від умов", - вважає Коваленко.

Чисельність окупантів в Україні може зрости на 100-200 тисяч

При цьому ворог спробує збільшити чисельність свого угруповання в Україні.

"При цьому Путін наситить свої війська людським ресурсом в Україні: зараз тут воює 700 тисяч росіян, але Путін може збільшити це угруповання до 800-900 тисяч у 2026 році. За рахунок цього Росії вдасться тримати нинішній темп просування. Ми досі не адаптувалися до такої війни і не всюди ефективно використовуємо інструментарій, який міг би зупинити ці піхотні людські маси. Там, де цей інструментарій використовується, майже стагнація на лінії бойового зіткнення", - каже Коваленко.

Також він назвав два сценарії розвитку війни у 2026 році.

Великий літній наступ Росії

На думку оглядача, росіяни за осінньо-зимовий період можуть відновити свій потенціал у питаннях застосування військової техніки. Якщо окупантам вдасться заощадити техніку, влітку вони можуть провести новий великий наступ, який стане "останнім стрибком".

"Перший передбачає, що Росія спробує за осінньо-зимовий період трішки відновити свій потенціал у питаннях техніки, інколи наступатиме з використанням класичних механізованих колон у сезон бездоріжжя, дощів, снігу та морозів. Піхотою на самокатах у сніг і мороз особливо не поштурмуєш, як і в дощ та бездоріжжя. Все-таки до "гусянки" в певний момент росіяни можуть повернутися.

Якщо Росія проведе осінньо-зимовий період у польових боях піхотою, тоді їй потрібно буде компенсувати витрати у 2026 році. А, крім того, в цьому випадку в 2026-у у росіян буде настільки багато зекономленої техніки, що вони зможуть собі дозволити черговий великий літній наступ із чималою кількістю техніки. Це буде останній "брусилівський ривок", останній "стрибок мангуста", - прогнозує Коваленко.

Напад Росії на Європу

Другий сценарій, на думку Коваленка, передбачає відкриття росіянами нового фронту в Європі.

"Україна є прикладом того, що Путін не зміг зробити: "денацифікацію" та демілітаризацію він так і не зміг здійснити за чотири роки війни, українську енергетику Росія все ніяк не може добити, на Зеленського натиснути і змусити вивести війська з чотирьох областей теж не вдається, мирні переговори на умовах Москви не проводяться. Для Путіна війна в Україні вже є токсичною темою, тому відкриття нового театру бойових дій може відволікти увагу росіян від України", - зазначив експерт.

Дивіться відео, в якому Коваленко розповів про сценарії війни у 2026 році:

На які країни може напасти Росія

На думку аналітика, новий фронт де-факто може з'явитися де завгодно, зокрема і в Європі. У такому разі Росія здатна піти відкритою війною проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії або Швеції.

"Крім того, новий театр бойових дій може бути відкритий де завгодно, навіть у Європі – це для Росії буде "священная война с НАТО". Тобто це будуть не гібридні дії росіян із безпілотниками, які ми спостерігаємо в Польщі та багато де в Європі, а відкрита агресія проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії чи Швеції", - наголосив Олександр Коваленко.

Загроза війни Росії проти Європи - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The Telegraph раніше опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що Путін потрапив у глухий кут і може почати нову війну. Найбільш уразливими точками в Європі можуть стати Нарва в Естонії і Сувалкський коридор.

Росія готова перевірити кордони Європи і в будь-який момент може влаштувати "гаряче протистояння", вважає президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер. Кремль уже розглядає Європу як противника і воюючу сторону, і здатний розв'язати військову агресію навіть раніше передбачуваного 2029 року.

Європі потрібно бути готовою до ударів Росії вглиб своєї території, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він закликав європейців бути готовими до підтримки України у війні ще щонайменше три роки.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

