Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Країну накрив потужний і затяжний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
15 жовтня 2025, 14:34
818
Потужність бурі раптово зросла до п'яти балів.
магнітна буря
Україну атакувала потужна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила жорстка магнітна буря. Вона дуже сильно затягується. Про це повідомляє meteoagent.

Найпотужніший вплив за останній час магнітна буря чинила на людину 12 жовтня. Тоді її потужність була на рівні 8-ми балів. Наступного дня вона стала слабшою - 6 балів.

відео дня

14 жовтня магнітна буря опустилася до чотирьох балів. На такому ж рівні вона була зафіксована і сьогодні, 15 жовтня. Очікувалося, що сила геомагнітного шторму піде на спад. Однак вона знову набере своїх обертів. 16 жовтня потужність бурі зросте майже до 6-ти балів, а наступного дня опуститься до п'яти балів.

магнітна буря
Україну атакувала потужна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 19 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 15 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 46 сонячних плям.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм. Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу", - йдеться в повідомленні.

Країну накрив потужний і затяжний шторм: коли закінчиться магнітна буря
Вплив магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

15:25Війна
Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбувається

Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбувається

15:15Фронт
"Інтереси країни": в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

"Інтереси країни": в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

14:55Світ
Реклама

Популярне

Більше
Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Останні новини

15:43

Штраф за паркан: кого в Україні можуть покарати на кругленьку суму

15:25

З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

15:15

Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбуваєтьсяВідео

15:11

Секрет приховували 90 років - знахідка в центрі Києва змінює підручники історіїВідео

15:04

Проблема більшості жінок: що має бути у шафі сучасної жінки

Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від ПутінаДва сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна
14:55

"Інтереси країни": в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

14:43

Зима без укусів: куди насправді зникають комарі під час зимових холодів

14:34

Країну накрив потужний і затяжний шторм: коли закінчиться магнітна буря

14:24

Стояла над дітьми з ножем: колишній чоловік Брітні Спірс згадав моторошний інцидент

Реклама
14:19

"Усвідомте це": співак-воїн Хливнюк емоційно звернувся до українців

14:14

П'ять маленьких хитрощів iOS 26, які зроблять ваш iPhone кращим

14:07

Якою буде війна у 2026-му і новий фронт Путіна в Європі: Коваленко зробив прогнозВідео

14:05

Чи мали ваші предки важку долю: шлях роду захований у прізвищі

13:59

Картопля: скарб української землі, що нагодував світ і став символом домашнього затишку новини компанії

13:47

Як швидко почистити волоські горіхи без молотка: швидкий та дієвий лайфхакВідео

13:47

Дочка в комі 11 років: який вигляд має син Висоцької та Кончаловського

13:17

Хочуть взяти у кільце: окупанти активізувались на новому відтинку фронту, деталі

13:08

Чому Леся Українка стала ключовою фігурою в російській пропаганді: пояснення дослідника

13:06

"Може загуляю": Аліна Гросу зізналась, чого боїться в стосунках з чоловіком

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 жовтня: Близнюкам відпустити, Ракам - брати ініціативу

Реклама
12:45

РФ має намір оточити чотири міста на фронті, вибрала два напрямки - Кротевич

12:42

Не гірше шуби та вінегрету: новий рецепт салату з бурякомВідео

12:28

Без дощів і без снігу: синоптик сказала, що скоро в Україні пригріє сонце

12:18

Дженніфер Еністон розповіла, чому відмовилася від усиновлення

12:16

"Жуков нервово курить": Коваленко назвав ціну російського наступу в УкраїніВідео

12:05

"Не має аналогів у світі": Янович і Хоменко здивували своїм рішенням

11:58

Скандал із Трухановим набирає обертів, Зеленський призначив нового голову Одеської МВА

11:48

Запровадять тисячні штрафи і забиратимуть права: в Україні з'явиться нова система покарань

11:30

Кіркоров пробивався до зрадниці Лорак із кулаками - що сталося

11:26

План Путіна розкрито: РФ може напасти на країну НАТО і влаштувати там "республіку"Відео

11:24

Тоні Матвієнко висунули звинувачення - що сталося

11:12

Як за один день освіжити інтер'єр без ремонту і не витратити жодної копійки

10:46

Масовані удари були по трьох областях: РФ намагаються знищити газову інфраструктуру

10:36

Ненавиділи одне одного: актор Павло Текучев розповів про знайомство з дружиною

10:33

Китайський гороскоп на завтра 16 жовтня: Щурам - конфлікт, Кроликам - плітки

10:33

Що означають "білет" і "квиток" в українській мові: несподівана відповідь

10:29

Одружився і зараз ніякий: нареченого Квіткової "розніс" екстренер Динамо

10:24

Не монголи: хто насправді розвалив Київську Русь

10:23

Кремль повторює сценарій перед потенційним вторгненням: яка країна під загрозою

10:17

Склади, резервуари і пункт управління злетіли в повітря: ЗСУ потужно влупили по цілях РФ

Реклама
10:09

Українці залишилися без світла: у багатьох областях ввели аварійні графіки відключень

09:56

Алла Пугачова обкрутила владу РФ по повній - деталі

09:56

Балеруна Полуніна позбавили українського громадянства за зраду України

09:32

Помер популярний соул-виконавець D'AngeloВідео

09:25

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

09:22

Імпічмент Трампа та Україна: Фесенко назвав головні ризики для Києва

09:21

Гороскоп на завтра 16 жовтня: Ракам - труднощі, Козорогам - великі зміни

09:19

"Не від котлет": зрадниця Наташа Корольова поскаржилася на зайву вагу

09:00

Не переслухаєш: п'ять найбільш балакучих знаків зодіаку

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 жовтня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти