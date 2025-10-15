"Усвідомте це": співак-воїн Хливнюк емоційно звернувся до українців

Андрій Хливнюк спростував чутки щодо своєї служби в ЗСУ.

Андрій Хливнюк звернувся до українців / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Хливнюк

Український співак та військовослужбовець Андрій Хливнюк відверто розповів, де він зараз проходить службу. Фронтмен гурту "Бумбокс" у коментарі "Армія FM" спростував, що був в ТрО, та зробив важливе звернення до українців.

Після тривалої хвилі чуток і звинувачень Андрій уперше відкрито розповів про свою службу. Захисник запевнив, що жодного дня не перебував у лавах ТрО, спростувавши поширені вигадки. Нині він служить у підрозділі "Хижак", де продовжує виконувати бойові завдання.

Андрій Хливнюк - де служить / фото: instagram.com, Андрій Хливнюк

"Отримав зброю та вступив до лав патрульної поліції у Києві 2022 році. До сьогодні є частиною загону "Хижак", прикомандированого до 426-го окремого батальйону морської піхоти", — розкрив Хливнюк.

Фронтмен "Бумбоксу" також вирішив звернутись до українців. Він вважає, що співвітчизники мають бути свідомішими та активно допомагати Збройним Силам України знищувати окупантів.

Андрій Хливнюк - ЗСУ / фото: instagram.com, Андрій Хливнюк

"У нас більше немає цивільних. Є тільки тил і фронт. Усвідомте це раз і назавжди. Я не закликаю вас ні до чого, крім збройного опору", — заявив Андрій Хливнюк.

Про персону: Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк - вокаліст і автор текстів гурту "Бумбокс", службовець ЗСУ, повідомляє Вікіпедія. На початку повномашстабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, потім став оператором дрона. Був поранений. Має орден "За мужність" III ступеня. Виконав українську народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала одним із негласних символів українського опору і "завірусилася" в соціальних мережах по всьому світу.

