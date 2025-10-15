Дочка в комі 11 років: який вигляд має син Висоцької та Кончаловського

Висоцька і Кончаловський не хотіли, щоб їхній непристойний син навчався в РФ.

https://glavred.net/starnews/doch-v-kome-11-let-kak-vyglyadit-syn-vysockoy-i-konchalovskogo-10706633.html Посилання скопійоване

Який вигляд має син Висоцької та Кончаловського / / Колаж Главред, фото росЗМІ

Коротко:

Що говорить Висоцька про сина

Чим він зараз займається

Російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу та чоловіком-пенсіонером Кончаловським, розповіла про життя свого сина.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ знайшли фото і показали його фото. Хлопцеві вже 22 роки і він абсолютно дорослий і не любить публічності. Молодого чоловіка звати Петро Кончаловський і він навчається на архітектора.

відео дня

Зіркові батьки не хотіли, щоб їхній син вивчав архітектуру в терористичній Россі, а хотіли, щоб він здобув освіту в Римі, Флоренції або Венеції, Італія.

Висоцька і Кончаловський не хотіли майбутнього для сина в РФ / Фото АГН Москва

Однак Петро вважав за краще залишитися в Росії. "Поки шукає себе, але через внутрішнє, - каже артистка про сина. Був короткий період, коли він хотів займатися модою. Але швидко все зрозумів".

Актриса також додає, що чоловіка не цікавлять заборонені речовини, а також нічні заклади. "Він дуже мислячий, глибокий хлопець... У нього є своя сильна внутрішня основа. З ним страшенно цікаво. Андрій Сергійович, коли ми з Петром розмовляємо, сміється: "У мене таке відчуття, що то молодша сестра говорить зі старшим братом, то старша сестра - з молодшим. Юлечко, він твій син", - каже Висоцька.

Який вигляд має син Висоцької та Кончаловського / Фото 7Дней

Вона також додає, що вважає себе вимогливою матір'ю. "Якщо в нас із Петром трапляється конфлікт, він каже: "Ти взагалі згадай, скільки разів ти мене хвалила". Я кажу: "Я тебе хвалю, коли ти цього заслуговуєш. Чому ти забуваєш, коли я тебе хвалю, а пам'ятаєш, коли лаю? У мене болить, і тому я, можливо, проявляю цей свій біль не надто розумно і мудро, а ось так - напалмом", - додала знаменитість.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше російський режисер Єгор Кончаловський приїхав до окупованого Донецька, щоб зняти фільм про те, що росіяни творять з Україною та українцями.

Раніше Співробітники Служби безпеки України зібрали доказову базу проти відомого актора з країни-агресора РФ Володимира Машкова, який підтримує агресивну політику диктатора Путіна і виправдовує повномасштабне вторгнення російської армії.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Юлія Висоцька Юлія Висоцька - російська і білоруська актриса театру і кіно, письменниця, телеведуча і рестораторка. Заслужена артистка Росії. Лауреатка премій "Золотий орел", "ТЕФІ" і "Ніка". Як актриса найбільш відома за ролями у фільмах свого чоловіка Андрія Кончаловського. Вона також довгий час знімала авторську програму про кулінарію. Згодом багато роликів із цієї програми стали мемами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред