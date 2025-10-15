'Не вміють опускати якір': генсек НАТО Рютте здивував заявою про росіян

Рютте закликав союзників не переоцінювати військові можливості Росії, але водночас посилювати оборонну готовність через непередбачуваність дій Путіна.

Про що сказав Рютте:

Російську армію не потрібно переоцінювати

НАТО має бути готовим до дій в разі безпосередньої загрози

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав не переоцінювати можливості росіян та висловив переконання, що Альянс буде готовим у разі можливого нападу Росії відбити атаку. Про це він заявив на пресконференції після завершення зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі, передає Clash Report.

"Ми знаємо, що їхні (російські, - ред.) пілоти винищувачів не дуже вправні в керуванні цими літаками, а їхні капітани не вміють опускати якір, зважаючи на все те, що вони створюють на морському дні. відео дня

Він відзначив потужність військового та економічного потенціалу НАТО, наголосивши на його готовності до будь-яких викликів. Водночас Рютте назвав нещодавні випадки проникнення дронів поблизу кордонів Альянсу безвідповідальними та неприйнятними, підкресливши, що НАТО має бути готовим до дій Москви у разі загрози.

Він також закликав довіряти силам Альянсу, зазначивши, що військові НАТО мають високий рівень підготовки та багаторічний досвід.

Дивіться відео заяви Рютте:

За його словами, не варто переоцінювати російську армію, проте необхідно збільшувати оборонні видатки, оскільки на чолі Росії стоїть диктатор, готовий пожертвувати сотнями тисяч життів заради незначних територіальних здобутків в Україні.

"Якщо ви готові це зробити, ви повинні бути впевнені, що добре підготовлені до того, що цей чоловік може виступити проти НАТО, якщо він це зробить. Я не знаю, чи зробить він це, але якщо зробить, то ми готові", - резюмував він.

На які країни НАТО може напасти Росія - думка експерта

Як раніше писав Главред, російські війська можуть розпочати новий фронт війни безпосередньо в Європі. За оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Москва здатна швидко досягти вигідних для себе результатів в Естонії, створивши там псевдоутворення на кшталт "Нарвської народної республіки". На його думку, такий сценарій є частиною планів Володимира Путіна, і нині головне питання полягає в тому, яка саме європейська країна може стати наступною ціллю Кремля.

Коваленко зазначив, що відкриття фронту в Європі дозволило б Росії відвернути увагу від поразок у війні проти України та продемонструвати хоча б видимість "успіхів". Найімовірніше, за його словами, агресія може бути спрямована саме проти Естонії.

Оглядач також не виключає можливості, що Росія може вдатися до збройної провокації або навіть повномасштабного нападу на Фінляндію, розглядаючи це як частину ширшої стратегії тиску на Європу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Москва активно формує інформаційне підґрунтя для можливої агресії проти НАТО. Кремль посилив використання ідеологічних меседжів, спрямованих проти країн Балтії. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), подібну риторику російська влада використовувала й напередодні вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що Європа має бути готовою до потенційних ударів країни-агресора вглиб континенту. За його словами, відмова від створення оборонних систем, зокрема "стіни дронів" на східному кордоні, є безвідповідальною. Європейцям слід готуватися до того, що підтримка України у боротьбі з російською агресією триватиме ще принаймні три роки.

Тим часом, президент Росії Володимир Путін планує мобілізувати близько двох мільйонів резервістів у межах нового законодавства. Це дасть йому змогу оновити та посилити 700-тисячне угруповання окупаційних військ, яке вже воює в Україні.

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

