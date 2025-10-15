'Інтереси країни': в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

У Кремлі відреагували на висловлювання Трампа про Путіна та його війну.

В Кремлі відповіли Трампу / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Пєсков заявив, що Путін нібито керується інтересами своєї країни

Водночас, війна проти України нібито потрібна для забезпечення майбутнього Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував останні висловлювання президента США Дональда Трампа про диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, він наголосив, що Путін нібито керується інтересами своєї країни.

"Тут я не хотів би коментувати ставлення президента США до тих чи інших дій президента Росії. Президент Російської Федерації завжди керується інтересами своєї країни, інтересами свого народу", - сказав Пєсков.

За його словами, все, що робить Путін, відбувається "для забезпечення сьогодення та забезпечення майбутнього наших людей".

Речник Кремля також додав, що нібито саме для цього проводиться "спеціальна воєнна операція" - так у РФ називають війну проти України.

"Путін неодноразово говорив, що він відкритий для переведення всього процесу у політико-дипломатичне русло. Зараз із цим проблема", - додав Пєсков.

Він також традиційно звинуватив у цій проблемі Україну, яку начебто європейці щодня провокують на продовження війни.

Заява Трампа про Путіна

Президент США Дональд Трамп раніше висловив розчарування російським диктатором Володимиром Путіним.

Він говорив, що раніше мав добрі стосунки з Путіним і, ймовірно, вони залишаються такими, однак не розуміє, чому російський диктатор продовжує війну, яка принесла йому багато проблем.

Трамп також підкреслив, що війна триває вже четвертий рік, хоча Путін мав би завершити її всього за тиждень.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що завершення війни в Україні може бути простішим, ніж врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

Радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що є три умови мирної угоди між Україною та РФ: суттєве підсилення України, значний тиск на Росію, потужний опосередкований удар по країнах війни (першочергово це Китай).

Водночас, президент США Дональд Трамп переконаний, що його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган може допомогти покласти край війні в Україні.

