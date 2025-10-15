Чому росіяни мають успіхи на фронті: в НАТО назвали головні причини

У НАТО зазначають, що російські війська зберігають активність на Покровському напрямку, використовуючи нову тактику дрібних мобільних груп.

В НАТО назвали причини просування росіян на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Покровськ залишається пріоритетним напрямком для російського наступу

Росіяни змінили тактику наступальних операцій

Часткові успіхи росіян на кількох напрямках фронту, зокрема в Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях пов'язані, в тому числі із нестачею укріплень на позиціях української армії. Про це сказав один із високопосадовців Альянсу, передає LIGA.net.

"Ці успіхи, ймовірно, пояснюються відкритою місцевістю, браком укріплень та розтягнутістю українських сил", – прокоментував він.

Один із високопосадовців Альянсу зазначив, що Покровськ, ймовірно, залишається головним напрямком наступу противника. У відповідь українські військові активно зводять нові оборонні рубежі та переходять до стратегії активної оборони.

Попри значні втрати, Росія все ще має чисельну перевагу. Зменшення рівня втрат може бути наслідком зміни тактики — тепер противник використовує менші мобільні групи на мотоциклах і квадроциклах, щоб виявляти слабкі ділянки української оборони.

Це також може свідчити про виснаження запасів радянської бронетехніки. В Альянсі припускають, що Росія продовжить тактику поступового просування, навіть попри великі втрати.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка ситуація на Покровському напрямку - думка експерта

Як писав Главред, російські окупаційні війська переходять до активного штурму Покровська на Донеччині. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

За його словами, навколо міста формується щільне напівкільце, а штурми тривають із півдня, з боку Соледарського напрямку. Ворожі підрозділи вже наблизилися до околиць Покровська та намагаються обійти його з південного заходу, у напрямку Дніпропетровської області.

Крім того, російські війська перерізають трасу Покровськ–Межова, а за Павлоградську дорогу тривають запеклі бої поблизу Урожайного. Лакійчук зазначив, що після виходу на трасу Покровськ–Костянтинівка ворог здійснив перегрупування сил.

"А тим часом вийшовши на трасу Покровськ-Константинівка, звідти, росіяни перегрупувалися, підсилились резервами і намагалися спочатку по вздовж траси на Мирноград рухатись, там отримали відкоша і більше зосередились на охопленні міста з півночі. Тобто такий утворюється мішок дуже-дуже небезпечний. То ж, очевидно, найзапекліші битви ще попереду на цій ділянці", - підсумував експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська піхота щодня намагається переправитися через річку Оскіл на північ від Куп’янська, однак українські захисники успішно відбивають усі спроби ворога. Попри посилення штурмів, українські війська завдають потужних ударів по позиціях противника.

Як повідомив колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, окупаційні війська Росії зосередили свої головні зусилля на двох стратегічних напрямках — Добропільському та Лиманському. У Донецькій області ворог прагне взяти в оточення великі міста: Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ.

Військовий аналітик Павло Лакійчук зазначив, що російський наступ на Донеччині триває, а найзапекліші бої точаться навколо Покровська, особливо на північ від міста, де ситуація залишається найбільш напруженою.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

