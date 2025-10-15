Хотіла "по тихому": Лобода таємно виступила для відомого російського футболіста

Ви дізнаєтесь:
- Світлана Лобода виступила для російського футболіста
- Як розкрили співачку
Українська співачка Світлана Лобода, яка після початку повномасштабного вторгнення намагалась порвати свої зв'язки з країною-агресором РФ, знову втрапила у скандал. Артистку помітили на весіллі відомого російського футболіста. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.
Лобода розважала гостей на святі російського голкіпера Микити Хайкіна, який днями одружився у Франції. Футболіст наразі грає у норвезькій команді, має ізраїльське та британське громадянство, проте пишається своїм російським паспортом та є воротарем у збірній терористичної РФ.
Як розповів блогер, співачка дуже хотіла приховати факт виступу на весіллі російської зірки. Вона погодилась лише за умови відсутності відеозйомки.
"Лобода хотіла виступити "по-тихому", бо умовою було - ніяких публікацій в соціальних мережах, але як завжди знайдуться ті, хто порушує угоду", — зазначив Беспалов.
На святі Лобода виконала свій російськомовний хіт "40 градусов". Важливо зазначити, що Світлана також продовжує виконувати свій репертуар мовою країни-агресора на концертах за кордоном.
Світлана Лобода — позиція
Після 2014 року, попри анексію Криму та початок бойових дій на Донбасі, Світлана Лобода продовжувала активну кар'єру в Росії, що викликало значну критику та бойкоти її концертів в Україні. З початком повномасштабного вторгнення Лобода засудила агресію, хоча й спершу утримувалася від прямого називання винуватця. Згодом артистка остаточно розірвала професійні зв'язки з РФ.
Раніше Главред повідомляв, що Світлана Лобода опублікувала рідкісний знімок із донькою з нагоди її дня народження. До привітань долучилася і Наталя Лобода, бабуся іменинниці та мама співачки. Артистка побажала доньці божої опіки.
Також співачка Світлана Лобода зізналася, що вона мала змогу зустрітися з Валерієм Залужним, який на той момент був Головнокомандувачем ЗСУ. Співачка розкрила, що було головною темою для обговорення із Залізним генералом.
Про особу: Світлана Лобода
Світлана Лобода - українська співачка, авторка пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярного дівочого поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-те місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" тощо.
