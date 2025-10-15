Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Хотіла "по тихому": Лобода таємно виступила для відомого російського футболіста

Христина Трохимчук
15 жовтня 2025, 15:59оновлено 15 жовтня, 16:56
160
Лобода намагалась приховати факт виступу для росіян.
Світлана Лобода
Світлана Лобода - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Лобода

Ви дізнаєтесь:

  • Світлана Лобода виступила для російського футболіста
  • Як розкрили співачку

Українська співачка Світлана Лобода, яка після початку повномасштабного вторгнення намагалась порвати свої зв'язки з країною-агресором РФ, знову втрапила у скандал. Артистку помітили на весіллі відомого російського футболіста. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.

Лобода розважала гостей на святі російського голкіпера Микити Хайкіна, який днями одружився у Франції. Футболіст наразі грає у норвезькій команді, має ізраїльське та британське громадянство, проте пишається своїм російським паспортом та є воротарем у збірній терористичної РФ.

відео дня
Світлана Лобода
Світлана Лобода виступила для росіян / фото: instagram.com, Світлана Лобода

Як розповів блогер, співачка дуже хотіла приховати факт виступу на весіллі російської зірки. Вона погодилась лише за умови відсутності відеозйомки.

"Лобода хотіла виступити "по-тихому", бо умовою було - ніяких публікацій в соціальних мережах, але як завжди знайдуться ті, хто порушує угоду", — зазначив Беспалов.

Світлана Лобода
Світлана Лобода виконала російськомовну пісню / фото: instagram.com, Світлана Лобода

На святі Лобода виконала свій російськомовний хіт "40 градусов". Важливо зазначити, що Світлана також продовжує виконувати свій репертуар мовою країни-агресора на концертах за кордоном.

Світлана Лобода — позиція

Після 2014 року, попри анексію Криму та початок бойових дій на Донбасі, Світлана Лобода продовжувала активну кар'єру в Росії, що викликало значну критику та бойкоти її концертів в Україні. З початком повномасштабного вторгнення Лобода засудила агресію, хоча й спершу утримувалася від прямого називання винуватця. Згодом артистка остаточно розірвала професійні зв'язки з РФ.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Світлана Лобода опублікувала рідкісний знімок із донькою з нагоди її дня народження. До привітань долучилася і Наталя Лобода, бабуся іменинниці та мама співачки. Артистка побажала доньці божої опіки.

Також співачка Світлана Лобода зізналася, що вона мала змогу зустрітися з Валерієм Залужним, який на той момент був Головнокомандувачем ЗСУ. Співачка розкрила, що було головною темою для обговорення із Залізним генералом.

Вас може зацікавити:

Про особу: Світлана Лобода

Світлана Лобода - українська співачка, авторка пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярного дівочого поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-те місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Світлана Лобода новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не вміють опускати якір": генсек НАТО Рютте здивував заявою про росіян

"Не вміють опускати якір": генсек НАТО Рютте здивував заявою про росіян

16:54Світ
Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

16:31Економіка
Чому росіяни мають успіхи на фронті: в НАТО назвали головні причини

Чому росіяни мають успіхи на фронті: в НАТО назвали головні причини

16:05Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Час зізнань: для чотирьох знаків зодіаку скоро відкриється гостра правда

Час зізнань: для чотирьох знаків зодіаку скоро відкриється гостра правда

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

Чому волосся швидко брудниться: більшість людей робить одну помилку у душі

Чому волосся швидко брудниться: більшість людей робить одну помилку у душі

Останні новини

17:34

Українцям перерахують тарифи на доставку газу: як дізнатись суму вже зараз

17:29

"Я б із задоволенням його потривожив": Усик отримав несподіваний виклик

16:56

РФ не відправить всю техніку в Україну: розкрито "вигідніший" план окупантівВідео

16:54

"Не вміють опускати якір": генсек НАТО Рютте здивував заявою про росіянВідео

16:48

Гризуни обходять стороною: автор розкрив прості народні методи захисту деревВідео

Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від ПутінаДва сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна
16:41

У XIX столітті в Україні з'явилася піраміда: де вона знаходиться і кому належалаВідео

16:38

Наскільки давньою є історія України: чому ідея Оріани ще й досі популярна

16:31

Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

16:05

Чому росіяни мають успіхи на фронті: в НАТО назвали головні причини

Реклама
15:59

Хотіла "по тихому": Лобода таємно виступила для відомого російського футболістаВідео

15:52

Коробка передач служитиме довше: що потрібно зробити водіям в заторі

15:43

Штраф за паркан: кого в Україні можуть покарати на кругленьку суму

15:25

З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

15:15

Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбуваєтьсяВідео

15:11

Секрет приховували 90 років - знахідка в центрі Києва змінює підручники історіїВідео

15:04

Проблема більшості жінок: що має бути у шафі сучасної жінки

14:55

"Інтереси країни": в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

14:43

Зима без укусів: куди насправді зникають комарі під час зимових холодів

14:34

Країну накрив потужний і затяжний шторм: коли закінчиться магнітна буря

14:24

Стояла над дітьми з ножем: колишній чоловік Брітні Спірс згадав моторошний інцидент

Реклама
14:19

"Усвідомте це": співак-воїн Хливнюк емоційно звернувся до українців

14:14

П'ять маленьких хитрощів iOS 26, які зроблять ваш iPhone кращим

14:07

Якою буде війна у 2026-му і новий фронт Путіна в Європі: Коваленко зробив прогнозВідео

14:05

Чи мали ваші предки важку долю: шлях роду захований у прізвищі

13:59

Картопля: скарб української землі, що нагодував світ і став символом домашнього затишку новини компанії

13:47

Як швидко почистити волоські горіхи без молотка: швидкий та дієвий лайфхакВідео

13:47

Дочка в комі 11 років: який вигляд має син Висоцької та Кончаловського

13:17

Хочуть взяти у кільце: окупанти активізувались на новому відтинку фронту, деталі

13:08

Чому Леся Українка стала ключовою фігурою в російській пропаганді: пояснення дослідника

13:06

"Може загуляю": Аліна Гросу зізналась, чого боїться в стосунках з чоловіком

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 жовтня: Близнюкам відпустити, Ракам - брати ініціативу

12:45

РФ має намір оточити чотири міста на фронті, вибрала два напрямки - Кротевич

12:42

Не гірше шуби та вінегрету: новий рецепт салату з бурякомВідео

12:28

Без дощів і без снігу: синоптик сказала, що скоро в Україні пригріє сонце

12:18

Дженніфер Еністон розповіла, чому відмовилася від усиновлення

12:16

"Жуков нервово курить": Коваленко назвав ціну російського наступу в УкраїніВідео

12:05

"Не має аналогів у світі": Янович і Хоменко здивували своїм рішенням

11:58

Скандал із Трухановим набирає обертів, Зеленський призначив нового голову Одеської МВА

11:48

Запровадять тисячні штрафи і забиратимуть права: в Україні з'явиться нова система покарань

11:30

Кіркоров пробивався до зрадниці Лорак із кулаками - що сталося

Реклама
11:26

План Путіна розкрито: РФ може напасти на країну НАТО і влаштувати там "республіку"Відео

11:24

Тоні Матвієнко висунули звинувачення - що сталося

11:12

Як за один день освіжити інтер'єр без ремонту і не витратити жодної копійки

10:46

Масовані удари були по трьох областях: РФ намагаються знищити газову інфраструктуру

10:36

Ненавиділи одне одного: актор Павло Текучев розповів про знайомство з дружиною

10:33

Китайський гороскоп на завтра 16 жовтня: Щурам - конфлікт, Кроликам - плітки

10:33

Що означають "білет" і "квиток" в українській мові: несподівана відповідь

10:29

Одружився і зараз ніякий: нареченого Квіткової "розніс" екстренер Динамо

10:24

Не монголи: хто насправді розвалив Київську Русь

10:23

Кремль повторює сценарій перед потенційним вторгненням: яка країна під загрозою

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти