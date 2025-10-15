Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Стояла над дітьми з ножем: колишній чоловік Брітні Спірс згадав моторошний інцидент

Олена Кюпелі
15 жовтня 2025, 14:24
28
Колишній чоловік співачки розповів про те, як його одного разу налякала співачка.
Брітні Спірс
Брітні Спірс здивувала вчинком / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Коротко:

  • Який вчинок зробила Брітні Спірс
  • Що каже її колишній чоловік

Американська поп-діва Брітні Спірс стояла з ножем біля кімнати своїх синів.

Про це пише видання Fox News.

відео дня

За словами колишнього чоловіка Брітні Спірс Кевіна Федерлайна, Брітні інколи стояла біля кімнати синів з ножем, поки вони спали, коли вони були у неї вдома.

"Іноді вони прокидалися вночі і бачили, як вона мовчки стоїть у дверях, спостерігаючи за ними, сплячими, і запитувала: "О, ви не спите?" - з ножем у руці", - написав колишній чоловік у своїх мемуарах "You Thought You Knew", що готуються до видання. "Потім вона розверталася і йшла без пояснень", - розповідає колишній чоловік зірки.

Кевін Федерлайн розповів про моторошну ситуацію з Брітні
Кевін Федерлайн розповів про моторошну ситуацію з Брітні / Фото Instagram/ kevinfederlineworld

Федерлайн заявив, що через ці інциденти її сини, 20-річний Шон Престон і 19-річний Джейден Джеймс, боялися залишатися в її будинку. У 2007 році суд присудив опіку над синами пари їхньому батькові.

Він також писав про той випадок 2007 року, коли Спірс примусово помістили в психіатричну лікарню після спору про опіку.

"Це була одна з найважчих ночей у моєму житті", - написав 47-річний чоловік про ту ніч. "Мені було жахливо від того, що вона переживала. Це була людина, яку я любив. З якою я побудував життя. З матір'ю моїх дітей", - говорив він.

Колишній чоловік Брітні розкрив деякі факти
Колишній чоловік Брітні розкрив деякі факти / Фото Instagram/ kevinfederlineworld

Кілька тижнів по тому Спірс знову помістили під психіатричну опіку, що в кінцевому підсумку призвело до 13-річної опіки над нею і передачі Федерлайну права основної опіки над хлопчиками.

В інтерв'ю The Times Федерлайн зізнався, що не розмовляв зі Спірс "роками", але висловив стурбованість тим, що її звільнення від опіки 2021 року було не найкращою ідеєю.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав про чоловіка Джулії Робертс. Нещодавно актриса відзначила з ним 23-ю річницю весілля - пара виклала кумедні спільні фото.

Також американський актор і музикант Джонні Депп вперше висловився про своє вигнання з Голлівуду після скандального розлучення з Ембер Герд. Артист зізнався, яким був початок кінця.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Брітні Спірс

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Брітні Спірс новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

15:25Війна
Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбувається

Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбувається

15:15Фронт
"Інтереси країни": в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

"Інтереси країни": в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

14:55Світ
Реклама

Популярне

Більше
Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Останні новини

15:43

Штраф за паркан: кого в Україні можуть покарати на кругленьку суму

15:25

З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

15:15

Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбуваєтьсяВідео

15:11

Секрет приховували 90 років - знахідка в центрі Києва змінює підручники історіїВідео

15:04

Проблема більшості жінок: що має бути у шафі сучасної жінки

Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від ПутінаДва сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна
14:55

"Інтереси країни": в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

14:43

Зима без укусів: куди насправді зникають комарі під час зимових холодів

14:34

Країну накрив потужний і затяжний шторм: коли закінчиться магнітна буря

14:24

Стояла над дітьми з ножем: колишній чоловік Брітні Спірс згадав моторошний інцидент

Реклама
14:19

"Усвідомте це": співак-воїн Хливнюк емоційно звернувся до українців

14:14

П'ять маленьких хитрощів iOS 26, які зроблять ваш iPhone кращим

14:07

Якою буде війна у 2026-му і новий фронт Путіна в Європі: Коваленко зробив прогнозВідео

14:05

Чи мали ваші предки важку долю: шлях роду захований у прізвищі

13:59

Картопля: скарб української землі, що нагодував світ і став символом домашнього затишку новини компанії

13:47

Як швидко почистити волоські горіхи без молотка: швидкий та дієвий лайфхакВідео

13:47

Дочка в комі 11 років: який вигляд має син Висоцької та Кончаловського

13:17

Хочуть взяти у кільце: окупанти активізувались на новому відтинку фронту, деталі

13:08

Чому Леся Українка стала ключовою фігурою в російській пропаганді: пояснення дослідника

13:06

"Може загуляю": Аліна Гросу зізналась, чого боїться в стосунках з чоловіком

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 жовтня: Близнюкам відпустити, Ракам - брати ініціативу

Реклама
12:45

РФ має намір оточити чотири міста на фронті, вибрала два напрямки - Кротевич

12:42

Не гірше шуби та вінегрету: новий рецепт салату з бурякомВідео

12:28

Без дощів і без снігу: синоптик сказала, що скоро в Україні пригріє сонце

12:18

Дженніфер Еністон розповіла, чому відмовилася від усиновлення

12:16

"Жуков нервово курить": Коваленко назвав ціну російського наступу в УкраїніВідео

12:05

"Не має аналогів у світі": Янович і Хоменко здивували своїм рішенням

11:58

Скандал із Трухановим набирає обертів, Зеленський призначив нового голову Одеської МВА

11:48

Запровадять тисячні штрафи і забиратимуть права: в Україні з'явиться нова система покарань

11:30

Кіркоров пробивався до зрадниці Лорак із кулаками - що сталося

11:26

План Путіна розкрито: РФ може напасти на країну НАТО і влаштувати там "республіку"Відео

11:24

Тоні Матвієнко висунули звинувачення - що сталося

11:12

Як за один день освіжити інтер'єр без ремонту і не витратити жодної копійки

10:46

Масовані удари були по трьох областях: РФ намагаються знищити газову інфраструктуру

10:36

Ненавиділи одне одного: актор Павло Текучев розповів про знайомство з дружиною

10:33

Китайський гороскоп на завтра 16 жовтня: Щурам - конфлікт, Кроликам - плітки

10:33

Що означають "білет" і "квиток" в українській мові: несподівана відповідь

10:29

Одружився і зараз ніякий: нареченого Квіткової "розніс" екстренер Динамо

10:24

Не монголи: хто насправді розвалив Київську Русь

10:23

Кремль повторює сценарій перед потенційним вторгненням: яка країна під загрозою

10:17

Склади, резервуари і пункт управління злетіли в повітря: ЗСУ потужно влупили по цілях РФ

Реклама
10:09

Українці залишилися без світла: у багатьох областях ввели аварійні графіки відключень

09:56

Алла Пугачова обкрутила владу РФ по повній - деталі

09:56

Балеруна Полуніна позбавили українського громадянства за зраду України

09:32

Помер популярний соул-виконавець D'AngeloВідео

09:25

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

09:22

Імпічмент Трампа та Україна: Фесенко назвав головні ризики для Києва

09:21

Гороскоп на завтра 16 жовтня: Ракам - труднощі, Козорогам - великі зміни

09:19

"Не від котлет": зрадниця Наташа Корольова поскаржилася на зайву вагу

09:00

Не переслухаєш: п'ять найбільш балакучих знаків зодіаку

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 жовтня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти