Стояла над дітьми з ножем: колишній чоловік Брітні Спірс згадав моторошний інцидент

Американська поп-діва Брітні Спірс стояла з ножем біля кімнати своїх синів.

Про це пише видання Fox News.

За словами колишнього чоловіка Брітні Спірс Кевіна Федерлайна, Брітні інколи стояла біля кімнати синів з ножем, поки вони спали, коли вони були у неї вдома.

"Іноді вони прокидалися вночі і бачили, як вона мовчки стоїть у дверях, спостерігаючи за ними, сплячими, і запитувала: "О, ви не спите?" - з ножем у руці", - написав колишній чоловік у своїх мемуарах "You Thought You Knew", що готуються до видання. "Потім вона розверталася і йшла без пояснень", - розповідає колишній чоловік зірки.

Кевін Федерлайн розповів про моторошну ситуацію з Брітні / Фото Instagram/ kevinfederlineworld

Федерлайн заявив, що через ці інциденти її сини, 20-річний Шон Престон і 19-річний Джейден Джеймс, боялися залишатися в її будинку. У 2007 році суд присудив опіку над синами пари їхньому батькові.

Він також писав про той випадок 2007 року, коли Спірс примусово помістили в психіатричну лікарню після спору про опіку.

"Це була одна з найважчих ночей у моєму житті", - написав 47-річний чоловік про ту ніч. "Мені було жахливо від того, що вона переживала. Це була людина, яку я любив. З якою я побудував життя. З матір'ю моїх дітей", - говорив він.

Колишній чоловік Брітні розкрив деякі факти / Фото Instagram/ kevinfederlineworld

Кілька тижнів по тому Спірс знову помістили під психіатричну опіку, що в кінцевому підсумку призвело до 13-річної опіки над нею і передачі Федерлайну права основної опіки над хлопчиками.

В інтерв'ю The Times Федерлайн зізнався, що не розмовляв зі Спірс "роками", але висловив стурбованість тим, що її звільнення від опіки 2021 року було не найкращою ідеєю.

