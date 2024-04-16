Загроза для трьох областей України: у РФ створили нове угруповання військ

Зараз у країні-агресорі створюється скелет угруповання "Північ", а далі воно буде лише "нарощувати м'язи".

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У РФ створили нове угруповання військ / Колаж: Главред, фото: МО рф

Російські окупанти створили нове угруповання військ "Північ", яке виконує завдання на Білгородському напрямку. Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що це угруповання становитиме загрозу для Чернігівської, Харківської та Сумської областей України.

За його словами, армія країни-агресора РФ готується відбивати рейди, які проводять на території прикордонних областей Росії добровольці з РДК і Легіону "Свобода Росії". Для цього хочуть створити основу для нового угруповання, куди увійдуть війська новоствореного Ленінградського округу, передає 24 Канал.

Селезньов зазначив, що угруповання становитиме загрозу для півночі Харківської, а також Сумської та Чернігівської областей. Наразі створюється скелет цього угруповання, а далі воно буде лише "нарощувати м'язи". Наразі невідомо, чи все це пов'язано з можливим посиленням мобілізації в Росії.

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"Путін не відмовився від своїх планів щодо України і хоче створити додаткові ризики та загрози з півночі. Це означає, що Генштабу доведеться реагувати, посилюючи наше угруповання, яке діє на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині", - вважає військовий експерт.

На думку Селезньова, зараз для масштабної атаки передумов немає, але варто бути готовим до всього.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

РФ планує перехід через Дніпро на правий берег Херсонщини

Раніше аналітики американського Інституту вивчення писали про те, що ЗС РФ сформували так звану "Дніпровську річкову флотилію". Найімовірніше, вона буде розгорнута в Херсонській області, щоб захиститися від вилазок українських військ через Дніпро та перешкодити ЗСУ розширити плацдарм на лівобережжі Херсонської області.

Експерти вважають малоймовірним, що наразі в окупантів є необхідний особовий склад та обладнання, які потрібні для тривалої присутності на правобережжі Херсонщини або створення реальної загрози повторної окупації значної території в Херсонській області.

Однак присутність нового формування в цьому районі може змусити Україну спрямувати додаткові сили та дефіцитні кошти, щоб стримувати угруповання ЗС РФ у тому районі, де воно з листопада 2022 року відносно не діяло.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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