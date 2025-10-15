Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбувається

Російські окупанти намагаються прорватися в районі Куп'янська і форсувати Оскіл на гумових човнах.

Бійці Нацгвардії відбивають спроби окупантів форсувати Оскіл під Куп'янськом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/3029NGU, DeepState

Коротко:

Ворог наступає північніше Куп'янська

Щодоби війська РФ намагаються форсувати Оскіл

Артилеристи НГУ відбивають ворожі атаки

Ворожа піхота щодоби намагається форсувати річку Оскіл північніше Куп'янська. Українські бійці відбивають атаки. Росіяни посилили свої штурми, а українці завдають ударів по противнику.

Що відбувається в районі Куп'янська

У матеріалі ТСН йдеться про те, що російські війська щодоби намагаються перебратися через Оскіл. Щоразу артилеристи Карадагу - 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України - працюють по окупантах.

відео дня

Ворог застосовує хоч і старі, але ефективні гаубиці 105 мм. Кожен такий постріл - орієнтир для дронів та артилерії окупантів, що зазвичай працює зі східного берега Осколу.

Військові розповіли, що з початку осені противник значно посилив свої штурмові дії навколо Куп'янська. Особливо - на західному березі річки Оскіл.

"Зараз, в основному, ми стримуємо наступ противника. Це, в основному, наступ іде в пішому порядку. Переправляються через переправи і здійснюють спроби штурмувати наші позиції", - зазначив "Хорол", командир артдивізіону 15 БрОП НГУ Карадаг. Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, у якому бійці НГУ розповіли про ситуацію в Куп'янську:

Як ворог намагається форсувати Оскіл

Військові стверджують, що на західному березі Оскола важкої бронетехніки у ворожих сил немає. З літа там не помічають і мотоциклістів чи баггі. Окупанти використовують гумові човни, щоб переправити на інший берег свою піхоту.

"Це не понтони, це звичайна натягнута мотузка. До неї човен прив'язаний і вони за допомогою човна здійснюють спроби переправи на цей берег. За допомогою гармат стримуємо їхній наступ", - сказав Хорол.

Не дозволяти окупантам форсувати річку - щоденна роботу артилеристів Карадагу, каже військовий із позивним Пасічник. Найчастіше доводиться працювати по ворожих штурмових групах.

Бої в Куп'янську - новини за темою:

Як повідомляв Главред, ситуація в районі Куп'янська погіршилася після 12 вересня, коли окупанти в районі захопленого Лиману Першого використовували газову трубу, через яку пробралися до Радьківки і почали заходити до Куп'янська. Пізніше ЗСУ трубу підірвали, але ворог продовжив наступальні дії.

Обстановка в Куп'янську відверто погана, вважає військовий оглядач Богдан Мірошников. Малі групи противника розбіглися по всьому правому березі, ЗСУ завдають ударів у відповідь.

"Куп'янськ взагалі ніяк не можна втрачати, тому що проблеми набудуть оперативно-тактичного значення, і ворог матиме широкі можливості з відновлення позицій, які вони займали до Харківської офензиви серпня-вересня 2022 року", - додав він.

Війська РФ не полишають спроб окупувати Куп'янськ, щоб згодом захопити і Куп'янськ-Вузловий, сказав військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Зрештою спроби ворога отримати контроль над Куп'янськом будуть трансформовані в певні територіальні здобутки", - попередив він.

Інші новини:

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

