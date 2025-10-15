Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбувається

Коротко:
- Ворог наступає північніше Куп'янська
- Щодоби війська РФ намагаються форсувати Оскіл
- Артилеристи НГУ відбивають ворожі атаки
Ворожа піхота щодоби намагається форсувати річку Оскіл північніше Куп'янська. Українські бійці відбивають атаки. Росіяни посилили свої штурми, а українці завдають ударів по противнику.
Що відбувається в районі Куп'янська
У матеріалі ТСН йдеться про те, що російські війська щодоби намагаються перебратися через Оскіл. Щоразу артилеристи Карадагу - 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України - працюють по окупантах.
Ворог застосовує хоч і старі, але ефективні гаубиці 105 мм. Кожен такий постріл - орієнтир для дронів та артилерії окупантів, що зазвичай працює зі східного берега Осколу.
Військові розповіли, що з початку осені противник значно посилив свої штурмові дії навколо Куп'янська. Особливо - на західному березі річки Оскіл.
"Зараз, в основному, ми стримуємо наступ противника. Це, в основному, наступ іде в пішому порядку. Переправляються через переправи і здійснюють спроби штурмувати наші позиції", - зазначив "Хорол", командир артдивізіону 15 БрОП НГУ Карадаг.
Дивіться відео, у якому бійці НГУ розповіли про ситуацію в Куп'янську:
Як ворог намагається форсувати Оскіл
Військові стверджують, що на західному березі Оскола важкої бронетехніки у ворожих сил немає. З літа там не помічають і мотоциклістів чи баггі. Окупанти використовують гумові човни, щоб переправити на інший берег свою піхоту.
"Це не понтони, це звичайна натягнута мотузка. До неї човен прив'язаний і вони за допомогою човна здійснюють спроби переправи на цей берег. За допомогою гармат стримуємо їхній наступ", - сказав Хорол.
Не дозволяти окупантам форсувати річку - щоденна роботу артилеристів Карадагу, каже військовий із позивним Пасічник. Найчастіше доводиться працювати по ворожих штурмових групах.
Бої в Куп'янську - новини за темою:
Як повідомляв Главред, ситуація в районі Куп'янська погіршилася після 12 вересня, коли окупанти в районі захопленого Лиману Першого використовували газову трубу, через яку пробралися до Радьківки і почали заходити до Куп'янська. Пізніше ЗСУ трубу підірвали, але ворог продовжив наступальні дії.
Обстановка в Куп'янську відверто погана, вважає військовий оглядач Богдан Мірошников. Малі групи противника розбіглися по всьому правому березі, ЗСУ завдають ударів у відповідь.
"Куп'янськ взагалі ніяк не можна втрачати, тому що проблеми набудуть оперативно-тактичного значення, і ворог матиме широкі можливості з відновлення позицій, які вони займали до Харківської офензиви серпня-вересня 2022 року", - додав він.
Війська РФ не полишають спроб окупувати Куп'янськ, щоб згодом захопити і Куп'янськ-Вузловий, сказав військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
"Зрештою спроби ворога отримати контроль над Куп'янськом будуть трансформовані в певні територіальні здобутки", - попередив він.
Про джерело: ТСН
ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.
