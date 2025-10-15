Рус
З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

Ангеліна Підвисоцька
15 жовтня 2025, 15:25
569
Президент України наголосив, що тиск на РФ допоможе швидше гарантувати надійну безпеку Україні.
З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога
З боку Білорусі є загроза / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

З боку Білорусі є російська загроза і Україна про це знає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

"Також Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", - зазначив президент.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Тиск на РФ

Зеленський переконаний, що на Росію потрібно тиснути та розширювати санкції. Це допоможе швидше гарантувати надійну безпеку.

відео дня

"Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію. Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію", - наголосив він.

Президент також зазначив, що Україна визначила ключові напрями подальшого тиску, Зеленський доручив працювати щодо цього з країнами.

Він також обговорив ключові джерела постачання критичних компонентів та обладнання в Росію, які окупанти використовують для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", - додав він.

Чи є загроза для України з Білорусі

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов стверджує, що масштабні спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" не становлять серйозної загрози для України та інших країн, адже задіяна невелика чисельність особового складу з країн ОДКБ. Водночас, щоб підкреслити значущість маневрів і налякати НАТО, російське керівництво включило до програми відпрацювання планування та нанесення ядерних ударів.

"Тут усе залежить від нашого військово-політичного керівництва. Якщо буде спроба провокацій, відразу має бути завдано удару по Мозирському нафтопереробному заводу. У всякому разі, потрібно оголосити, що Україна готова завдати удару по нафтогазовій інфраструктурі Білорусі в разі провокацій з білоруської території... Відповідно, таке попередження з нашого боку для Білорусі буде стовідсотковим стимулом, щоб не допустити провокацій у період навчань", - вважає він.

Як повідомляв Главред, масштабні спільні військові навчання "Запад-2025" є найбільшими в поточному році, залучаючи, згідно з офіційними даними, тисячі військових та новітню техніку. Проведення цих маневрів поблизу кордонів Європейського Союзу викликає серйозне занепокоєння у Варшави та інших сусідів.

Однак Україна зберігає контроль над ситуацією. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив відсутність загроз із білоруського напрямку, зазначивши, що Росія лише намагається штучно нагнітати напругу в медіа та соцмережах.

Водночас оглядач Bild Юліан Репке стверджує, що на "Запад-2025" Путін і Лукашенко відпрацьовують стратегії протистояння із Заходом. Репке наголошує, що, попри відносно невелику офіційну чисельність (18 200 військових, з яких 5 500 – росіяни), це не знижує рівня загрози.

Хто такий Олег Іващенко?

Олег Іванович Іващенко (9 вересня 1969) — Голова Служби зовнішньої розвідки України, Член Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Член Ради національної безпеки і оборони України (з 29.03.2024), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Білорусь Володимир Зеленський вторгнення Росії
Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

