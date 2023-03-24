Сенатор з Румунії "запропонувала" анексувати частину України: у МЗС дали жорстку відповідь

Сенаторка Румунії Діана Шошоаке, яка пов'язана з країною-агресором РФ, подала "законопроект", де вона "просить", мовляв, анексії частини територій України.

Шошоаке закликала Україну, мовляв, "віддати території" у відповідь на допомогу Бухареста Києву / Колаж УНІАН, Diana Iovanovici Sosoaca / / Facebook

Проросійська сенаторка Румунії Діана Шошоаке подала "проект закону", в якому вона закликає розірвати договір про добросусідство і співробітництво з Україною і анексувати Північну Буковину, Марамуреш і острів Зміїний. Київ ініціює санкції проти політичної діячки.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів про те, що румунська сенаторка Діана Шошоаке подала до парламенту "законопроект", в рамках якого вона закликає, мовляв, "приєднати Історичні території" – Північну Буковину, Герце, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш і острів Зміїний"

Сама Шошоаке сказала, що Румунія, мовляв, "повинна відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї і релігію населення". Крім того, вона "просить врахувати" допомогу офіційного Бухареста Києву у війні з Росією і нібито "віддати території".

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Пізніше вона спробувала виправдатися. Сказала, мовляв, її ініціатива не має відношення до війни Росії та України. Її мета, мовляв,"уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні".

Україна впровадить санкції проти Шошоаке

Представник МЗС України Ніколенко зазначив, що дії Шошоаке є класичним прикладом з методики реваншизму РФ.

"Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підняти дух добросусідства між Україною та Румунією", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Також МЗС ініціює впровадження санкцій проти працюючої в рамках проросійських наративів сенаторки за загрозу національній безпеці України.

"МЗС України ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, що створює загрозу національній безпеці", - підкреслив Олег Ніколенко.

Позиція Румунії щодо війни Росії проти України

Румунія засудила повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Парламент країни 8 березня 2023 року ухвалив декларацію з відповідним рішенням. Депутати закликали Москву вивести свої окупаційні війська і припинити війну проти України.

У вересні минулого року колишній глава МЗС і ексміністр освіти Андрій Марга зробив скандальну заяву, в рамках якої назвав кордони України "неприродними". Він "закликав" Україну, мовляв, "віддати свої землі" Польщі, Румунії та агресору Росії.

У Міністерстві закордонних справ Румунії засудили слова Марги і заявили, що Бухарест категорично відкидає таку позицію, яка спрямована на поширення російської пропаганди.

"Ці заяви знаходяться у кричущому протиріччі з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої і неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, що регулюють сьогодні міжнародні відносини... МЗС знову заявляє про свою тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - підкреслили в МЗС Румунії.

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Ракети Калібр пролетіли над Румунією: