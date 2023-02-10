Зеленський прокоментував ракетну атаку: проліт над Румунією був

Володимир Зеленський підтвердив, що під час масового удару кілька російських ракет пролетіли над Молдовою та Румунією.

Зеленський / goodfon.ru, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 10 лютого повернувся до Києва після свого турне до Європи.

Під час свого звернення до українців президент відреагував на масовану ракетну атаку Росії.

За його словами, ракетна атака Росії терор, який "можна і потрібно зупинити".

"Ворог сьогодні з ранку запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше, 60 ракет збиті. Всі їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були попадання, є жертви. Мої співчуття рідним", - сказав президент.

Зеленський також підтвердив, що кілька російських ракет пролетіли над Молдовою та Румунією.

"Кілька російських ракет пройшли по повітряному простору Молдови та Румунії. Ці ракети - виклик НАТО, колективної безпеки. Це терор, який можна і потрібно зупинити. Світ повинен зупинити", - заявив президент.

Зеленський подякував усім за допомогу, зокрема, повітряні сили ЗСУ та всіх захисників.

Він також попросив українців не ігнорувати повітряні тривоги.

Ракети в Молдові та Румунії

Зазначимо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" залетіли в повітряний простір Молдови та Румунії.

Вони були запущені з акваторії Чорного моря.

Молдова підтвердила, що російська ракета перетнула повітряний простір країни.

У той же час в Міноборони Румунії заперечують цю інформацію і відзначають, що ракета пролетіла в 35 км від кордону.

Масовий ракетний удар по Україні 10 лютого

10 лютого російські загарбники завдали по Україні масованого ракетного удару.

У Львівській області російська ракета впала біля автобусної зупинки. Сталося це біля села козлів Золочівського району. Ракета не вибухнула, рух транспорту там перекрили.

У Хмельницькій області 10 лютого є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури. При цьому, за попередніми даними, силам ППО вдалося збити одну російську крилату ракету і один дрон-камікадзе.

У Харкові зафіксовано 10 прильотів, у Дніпропетровській області збили 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжю за годину запустили 17 ракет.

Як повідомив Валерій Залужний, солдати і офіцери ЗСУ ввечері 9 лютого і вранці-вдень 10 лютого знищили 61 крилату ракету і п'ять безпілотників російських окупантів.

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