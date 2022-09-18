"Поділ України": у Румунії поставили на місце скандального ексміністра

Позиція Андрея Марги пропагує поширювані РФ зловмисні наративи, підкреслили в МЗС Румунії.
Міністерство закордонних справ Румунії заявило про неприпустимість публічних заяв екс-міністра Андрея Марги щодо агресивної війни Росії проти України та її наслідків.
Про це йдеться в заяві на сайті румунського зовнішньополітичного відомства.
"Ці заяви знаходяться в кричущому протиріччі з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої і неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, що регулюють сьогодні Міжнародні відносини", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві запевнили, що "категорично відкидають" позицію Марги, який приймає, заохочує і пропагує поширювані Росією зловмисні наративи.
"МЗС знову заявляє про свою тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - підкреслюють в МЗС.
Скандал із заявою Марги
Колишній глава МЗС Румунії Андрей Марга заявив, що Україна знаходиться в "неприродних кордонах" і їй необхідно "передати свої землі" Угорщини, Румунії, Польщі та Росії.
"Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна знаходиться в неприродних кордонах. Вона повинна поступитися Закарпаття Угорщині, Галичині — Польщі, Румунії — Буковині і Росії — Донбас і Крим. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти", - заявив Марга.
Він додав, що Румунії "нічого робити" у війні РФ проти України. Це питання, на його думку, потрібно вирішувати в діалозі з США, Росією, Німеччиною і Китаєм.
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