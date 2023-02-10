"Путін провокує НАТО": в Україні закликали Захід до жорсткої реакції на проліт Калібру в Румунії

Ракети, які агресор Росія запустила на Чернівці через повітряний простір Молдови та Румунії – це виклик Заходу, вважає народний депутат Єгор Чернєв.

Захід повинен змусити Путіна себе поважати, як це вже зробив Ердоган - депутат / Колаж Міноборони РФ, УНІАН

Проліт ракет Калібр через повітряний простір країни НАТО Румунії, а також Молдови, є свідомим викликом Заходу з боку окупанта Росії. Москва перевіряє рішучість Альянсу вступити у війну в Україні у разі ескалації. Захід повинен наслідувати приклад президента Туреччини Ердогана, який в такій ситуації проявив рішучість і змусив себе поважати. Про це заявив глава делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що запуск ракет на Чернівці через Румунію і Молдову – свідома провокація з боку Кремля. Окупанти хотіли оцінити рішучість Альянсу включитися у війну Росії проти України у разі ескалації бойових дій.

За словами депутата, схожий прийом Путін вже використав проти Ердогана. Тоді президент Туреччини змусив себе поважати - ППО країни збило російський літак.

"Мета - побачити реакцію і оцінити рішучість НАТО взяти безпосередню участь в конфлікті в разі ескалації з боку Росії і перетину нею червоних ліній. Подібний прийом Путін використовував колись проти Туреччини. Це закінчилося збиттям турецькою ППО його літака. Ердоган себе змусив поважати", - зазначив Чернєв.

Парламентарій додав, що західний світ повинен показати аналогічну рішучість, а також надати Україні бойову авіацію і далекобійні ракети, щоб у Путіна не було жодних ілюзій.

"Збивати російські ракети, посилювати санкції і негайно надати Україні авіацію і ATACMS. У Путіна не повинно бути жодних ілюзій, що когось в Європі він ще може прогнути. Інакше наслідки для Європи будуть жахливими", - підкреслив Єгор Чернєв.

Ракетна атака Росії на Україну 10 лютого

Країна-окупант Росія в п'ятницю, 10 лютого, влаштувала масований ракетний обстріл України. У низці областей працювала ППО, більшу частину ракет вдалося збити.

У Харкові в результаті ракетних ударів ворога по об'єктах отримали поранення люди. У місті можуть бути проблеми з електроенергією, водою та опаленням.

У Хмельницькому проблеми зі світлом. Львів частково знеструмлено.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що дві російські крилаті ракети Калібр перетнули повітряний простір Румунії та Молдови. За словами Залужного, ракети запустили з акваторії Чорного моря.

Наступ Росії: