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Проліт ракети Калібр над Румунією: в НАТО з побоюванням відреагували на інцидент - New York Times

10 лютого 2023, 19:38
Крилата ракета Калібр могла опинитися над територією країни НАТО Румунією, коли російські окупаційні війська обстрілювали територію України.
ракета Калібр
У НАТО відмовляються коментувати проліт ракети РФ над Румунією - ЗМІ / Міноборони РФ

В НАТО вирішили не коментувати ситуацію з прольотом ракети Калібр над Румунією. Представники Альянсу всіляко утримуються від заяв щодо цієї ситуації. У Бухаресті не підтвердили інцидент, а Молдова, територією якої також пролетіла ракета, засудила подію.

Журналісти New York Times пишуть, що представники Північноатлантичного альянсу утрималися від коментарів у ситуації з прольотом російського калібру над Румунією, яка з 2004 є членом колективного блоку безпеки Заходу. Альянс продовжує мовчати з приводу ситуації.

Крім того, у виданні також акцентували увагу на відмінності позицій Румунії та Молдови. Бухарест інцидент не підтвердив, а Кишинів засудив поведінку агресора Росії.

Зокрема, молдавський МЗС викликав для роз'яснень посла РФ, щоб обговорити "вкрай небажаний інцидент".

"Ми рішуче відкидаємо нещодавні недружні дії і заяви щодо республіки Молдова, що абсолютно неприйнятно для нашого народу", - підкреслив спікер зовнішньополітичного відомства Даніель Вода.

Проліт ракети Калібр над Румунією

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 10 лютого під час масованої ракетної атаки Росії на Україну дві ракети агресора пролетіли повітряним простором Румунії та Молдови. Ракети запускалися з акваторії Чорного моря.

У Румунії, в свою чергу, наполягають на тому, що ракета жодного разу не перетнула повітряного простору країни і заперечують інцидент.

"Найближча точка траєкторії цілі в повітряний простір Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно в 35 кілометрах на північний схід від кордону", - сказано в заяві Міноборони країни.

Президент України Володимир Зеленський також сказав, що російські ракети пройшли "повітрям" Румунії та Молдови.

"Декілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети - виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і потрібно зупинити. Світ повинен зупинити", - зазначив гарант.

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Війна Росії проти України:

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