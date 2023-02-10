Російські "Калібри" перетнули кордони Молдови та Румунії - Залужний

Повітряні сили України мали можливість збити ракети, які перетнули кордони Молдови та Румунії, повідомив Юрій Гнат.

Валерій Залужний," Калібр " / скріншот YouTube, Вікіпедія

Російські ракети 10 лютого перетнули кордони Молдови та Румунії, яка є членом НАТО.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Telegram, це були дві російські крилаті ракети "Калібр".

"Сьогодні, 11 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" провели перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10: 33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли в повітряний простір України в точці перетину кордонів трьох держав", - розповів Залужний.

Він додав, що ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

Спікер Повітряних сил Юрій Гнат у коментарі УП зазначив, що повітряні сили могли збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому не зробили це відразу.

Ракетний удар Росії по Україні

Ворожі війська РФ провели 10 лютого нову атаку проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах. Українцям слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Ракети вже в повітряному просторі України, в ряді регіонів працюють системи ППО.

У Києві було чути вибухи під час повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі КГВА. Спочатку пролунав один вибух, через кілька хвилин було чути другий.

В результаті ракетної атаки Росії по Україні вибухи пролунали у Хмельницькому та Харкові. Як повідомив голова Хмельницької обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій, частина міста залишилася без електрики.

Також голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про "прильоти" в області.

Вам може бути цікаво: