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"Україна має віддати території": ексочільник МЗС Румунії зробив скандальну заяву

17 вересня 2022, 20:44

Румунський чиновник серйозно заявив, що "Україна знаходиться в неприродних кордонах".

'Україна має віддати території': ексочільник МЗС Румунії зробив скандальну заяву
Марга зробив скандальну заяву про Україну / digi24.ro

Колишній комуніст й інформатор румунських спецслужб Андрій Марга оскандалився заявою про те, що наша країна знаходиться в "неприродних кордонах".

За його словами на презентації книги "Доля демократії" в місті Алба-Юлія, Україні слід передати західні землі Угорщині, Румунії та Польщі, а Росії - Донбас і Крим, повідомляє Digi24.

"Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна знаходиться в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичині — Польщі, Румунії — Буковині і Росії — Донбас і Крим. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти", - заявив Марга.

Відповідаючи на питання про повномасштабну війну в Україні, колишній чиновник сказав, що питання потрібно вирішувати в діалозі з США, Росією, Німеччиною і Китаєм.

"У нас немає секретних документів, які призвели до ситуації в Україні. Поки не буде досягнуто згоди, миру в Європі не буде, демократія постраждає. Я за політичний реалізм, у наддержав США, Китаю, Росії і Євросоюзу має бути розуміння нової структури безпеки в Європі і світі", — заявив Андрій Марга.

На його думку, Румунії "нічого робити" у війні Росії з Україною.

"У Румунії є всі ресурси, щоб не постраждати від енергетичної кризи", — заявив колишній міністр.

Марга критично відгукнувся про демократію в Україні.

"Там ще далеко до демократії. Зараз (в Україні) заборонені партії, телебачення знаходиться під контролем. Країна, з якої більшість людей їде з грошима, не може бути ні демократичною, ні розвиненою", - поділився він думкою.

Раніше соціологи з'ясували, що переважна більшість українців не готові йти на будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з РФ.

Соціологи повідомили, що для 87% респондентів жодні територіальні поступки не припустимі (цей показник зріс на 3 процентних пункти в порівнянні із аналогічним опитуванням, проведеному в липні).

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію і вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру.

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війна в Україні Румыния військова агресія РФ
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