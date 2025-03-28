"Путін – злочинець": Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля

Володимир Путін знаходить причини, щоб не закінчувати війну, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Володимиром Путіним / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com

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Путін знаходить причини, щоб не закінчувати війну

Україна може вести переговори з тими, хто б представляв Росію

Україна могла б погодитися говорити з кимось із РФ, якщо в них є бачення, як закінчити війну, але не з диктатором Володимиром Путіним, який знаходить постійно ту чи іншу причину, щоб не закінчувати війну, і боїться переговорів з Україною, заявив президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що, в принципі, ми б погодилися говорити не з ним (із Путіним - ред.), а з кимось, хто б представляв Росію. Я думаю, що, якщо є люди, я думаю, у Росії є бізнеси, і в них є багато різних регіонів, включно із серйозними напрямками бізнесу. Я думаю, що ми б із ними спілкувалися, якщо в них є бачення, як закінчити війну", - сказав Зеленський під час брифінгу.

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Він зазначив, що Путін "знаходить постійно ту чи іншу причину, щоб не закінчувати війну", а також боїться перемовин з Україною і особисто із Зеленським.

"Він (Путін - ред.) справді злочинець, і він справді на нас напав, і справді він винен у злочинах, і його армія - вони справді окупанти, вони справді перебувають на нашій території незаконно, і вони справді своєю повинні за це відповідати", - наголосив Зеленський.

За його словами, зараз замало тиску на Путіна, необхідно, щоб США та Європа були консолідовані в цьому.

"Європа продовжуватиме із санкційними пакетами, навіть якщо хтось у Європі блокуватиме, Європа знаходитиме інші шляхи... Для нас важливо, щоб США долучилися до жорсткої позиції, санкційної позиції, позиції дипломатичного тиску на Путіна", - зазначив глава української держави.

Раніше Зеленський назвав 2 європейські країни, які братимуть участь у мирних переговорах. Президент України заявив, що позиція щодо перебування Європи за столом переговорів є чіткою та безальтернативною.

Нагадаємо, раніше Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним. Президент України заявив, що блокування переговорів з Росією є виключно через позицію Путіна.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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