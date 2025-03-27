РФ буде звертатись до ООН щодо територій України: дипломат попередив про загрозу

Росія може звернутись до Радбезу ООН щодо визнання тимчасово окупованих територій України своїми, якщо переговорний процес не зміниться, зазначив Чалий.

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Росія буде звертатись до ООН, щоб закріпити за собою території України / Колаж Главред, фото: un.org, kremlin.ru

Про що сказав Чалий:

Україна має разом із союзниками примусити РФ до миру

США не зможуть врегулювати війну без залучення Європи

Росіяни можуть звернутись до Радбезу ООН щодо визнання окупованих територій України частиною РФ

Якщо переговорний процес не зазнає змін, Росія невдовзі звернеться до Радбезу ООН із вимогою визнати тимчасово окуповані території частиною РФ. Про це заявив дипломат Валерій Чалий в ефірі Еспресо.

За його словами, Україна повинна й надалі працювати над створенням коаліції силового тиску для примусу Росії до миру, адже Кремль порушує всі міжнародні безпекові норми. Він наголосив, що нині право сили набуває домінуючого значення над силою права.

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Чалий також зазначив, що США не зможуть врегулювати російсько-українську війну без залучення європейських країн. Водночас лідери ЄС мають робити все можливе для зміцнення переговорної позиції України.

Дипломат підкреслив, що для виходу з нинішньої ситуації необхідно зміцнювати переговорну позицію України. Він навів як приклад заяву Володимира Зеленського про те, що ЄС не зніматиме санкції з Росії без відповідних умов, назвавши це частиною такого посилення. На його думку, на цьому етапі ініціативу в переговорах мають взяти на себе Франція та Велика Британія.

"Дві ядерні країни, які є членами Радбезу ООН, куди з великою ймовірністю будуть звертатись росіяни, щоб закріпити за собою ТОТ України, попри позицію Києва, такий ризик є. І це буде відбуватись, якщо переговорний процес буде тривати так, як зараз. Тому ці країни мають долучитись до процесу переговорів на рівні зі США. Якщо США цього не бачили в цьому потреби, то зараз там зрозуміли, що без європейських країн їм цього не вирішити", - наголосив він.

Які країни входять до Радбезу ООН / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія, ймовірно, готується до наступу на Сумську, Запорізьку та Харківську області, проводячи приховану мобілізацію та посилюючи свої сили. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Тим часом російські окупанти завдали удару по Запоріжжю за допомогою безпілотників. У місті пролунали потужні вибухи, що спричинили пожежі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки.

Водночас США вважають, що досягнуті в Саудівській Аравії домовленості про припинення вогню на морі та в енергетичному секторі виконуються, однак ситуація свідчить про інше. Україна готує офіційне звернення до США через порушення режиму тиші, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції після саміту "Коаліції охочих" у Парижі.

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Хто такий Валерій Чалий Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019). Голова правління Українського кризового медіа-центру.

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