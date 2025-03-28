"Варто пити пігулки": в ОП і Білому домі різко відповіли на заяву Путіна про Україну

Російський диктатор захотів, щоб в Україні було запроваджено "тимчасове управління під егідою ООН".

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Путіну відповіли на пропозицію встановити "тимчасову владу" в Україні / Колаж: Г/лавред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

РФ двічі за добу порушила енергетичне перемир'я

Путін запропонував запровадити в Україні "тимчасове управління"

В ОП і Білому домі прокоментували пропозицію диктатора РФ

За минулу добу підтверджено щонайменше два удари російської окупаційної армії, які пошкодили енергоінфраструктуру в Україні. Про це заявив радник українського президента Дмитро Литвин.

"І це ще не маючи повних звітів за день. І запобігання подальшим подібним атакам - це те, за що відповідають наші партнери", - написав Дмитро Литвин у соцмережі Х.

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Також Литвин відреагував на останні заяви російського диктатора Володимира Путіна.

"Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно співпрацювати, щоб серйозно просунутися в напрямку припинення цієї війни, можливо, йому варто просто випити пігулки, щоб запустити мозкову активність - якщо такі пігулки ще чинять на нього якийсь вплив", - зазначив Литвин.

Пост Литвина в соцмережі Х / скріншот

Що заявив Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо питання України, але ЄС, за його словами, поводиться непослідовно і постійно намагається "водити за ніс" РФ. Також диктатор згадав країни БРІКС і КНДР серед партнерів, з якими РФ готова працювати щодо врегулювання війни.

Крім цього, глава Кремля запропонував запровадити в Україні "тимчасове управління під егідою ООН" для проведення виборів. Путін аргументував це тим, що нинішня влада нібито незаконна.

"Росії незрозуміло, з ким щось підписувати в Україні, оскільки завтра прийдуть інші керівники", - заявив він під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера Архангельськ.

Путін стверджує, що з новим урядом можна буде обговорювати питання мирного договору.

"У принципі, звичайно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, зрозуміло, з нашими партнерами і друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатний і такий, що користується довірою народу, уряд, і потім уже з ними починати переговори про мирний договір", - заявив господар Кремля.

Дивіться відео - Путін захотів запровадити в Україні "тимчасове управління під егідою ООН":

Як відреагували в Білому домі

У Білому домі відреагували на заяви Путіна. Зокрема, там нагадали, що владу в Україні обирає народ, тому розмов про "тимчасове управління" бути не може.

"Влада в Україні визначається її конституцією та народом країни", - заявив представник Ради національної безпеки Білого дому в коментарі Reuters.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться жодного формату переговорів і розуміє всі складнощі, з якими стикається на фронті. Блокування переговорів з Росією є виключно через позицію Путіна, оскільки він не готовий до прямих переговорів.

Зеленський також заявив, що представляти Європу на переговорах будуть Франція і Велика Британія - президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко вважає, що перспектив для переговорів з ініціативи Дональда Трампа немає. Колишній президент США прагне налагодити відносини з Путіним або з Росією, тоді як мета Путіна - знищення України.

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