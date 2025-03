Путін маніпулює і змінює причини війни: в ISW пояснили тактику диктатора в переговорах

Коротко:

Російський диктатор Володимир Путін постійно маніпулює вимогами до завершення війни і намагається на ходу змінити причини вторгнення РФ в Україну.

Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У звіті аналітиків зазначається, що Кремль знову почав спрямовувати свої зусилля на те, що виставити українську владу як "нелегітимну", а отже нібито нездатну вести переговори про припинення війни.

Крім цього, російський диктатор Путін знову заявив, що передумовою для закінчення війни є нібито усунення "першопричин" нападу Росії на Україну.

Таким чином, глава Кремля знову повторив початкові вимоги Росії, які суперечать зусиллям США, Європи й України, спрямованим на досягнення справедливого і сталого врегулювання війни.

Як повідомляв раніше Главред, президент України Володимир Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним. Президент України заявив, що блокування переговорів з Росією є виключно через позицію Путіна.

Раніше повідомлялося, що РФ буде звертатись до ООН щодо територій України – дипломат попередив про загрозу. Росія може звернутись до Радбезу ООН щодо визнання тимчасово окупованих територій України своїми, якщо переговорний процес не зміниться, зазначив Чалий.

В ОП і Білому домі різко відповіли на заяву Путіна про Україну. Російський диктатор захотів, щоб в Україні було запроваджено "тимчасове управління під егідою ООН".

Нагадаємо, Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля. Володимир Путін знаходить причини, щоб не закінчувати війну, наголосив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.