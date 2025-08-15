Додаткові виплати 2025: кому з пенсіонерів належить і які суми

Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують доплату в розмірі до 300 грн., каже Сергій Коробкін.

Українцям розповіли про новий розмір доплат / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Важливо:

Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують доплату

Допомога на догляд нараховується лише тим, хто переступив 80-річний рубіж

Громадяни, які досягли 75-річного віку, можуть отримати додаткову компенсацію в розмірі 456 гривень, розповів експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін.

Однак така надбавка надається тільки в тому разі, якщо загальна сума пенсії не перевищує 10 340 грн, пояснив він виданню На пенсії.

Він пояснив, що пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують доплату в розмірі до 300 грн. Таким чином, після досягнення 75 років їхня пенсія збільшується фактично на 156 грн.

Крім того, додаткова допомога на догляд нараховується лише тим, хто переступив 80-річний рубіж, зазначив експерт. При цьому необхідно відповідати таким вимогам:

Бути самотнім пенсіонером;

Мати медичний висновок від лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що підтверджує необхідність догляду;

Досягти 80 років.

Він також зазначив, що розмір виплати становить 40% від прожиткового мінімуму, що у 2025 році еквівалентно 944,40 грн (із розрахунку: 2361 грн × 40%).

Отже, українське законодавство передбачає поетапне збільшення виплат літнім громадянам залежно від віку та стану здоров'я, додав Коробкін.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити

Дострокова пенсія в Україні: що говорять у ПФУ

Прокурори в Україні мають право вийти на пенсію за вислугою років до досягнення стандартного пенсійного віку, повідомили в Пенсійному фонді України.

Таке право надається при дотриманні певних умов - насамперед, це стосується тривалості трудового стажу та специфіки самої служби.

Згідно з чинним законодавством, співробітники прокуратури можуть отримати пенсійне забезпечення незалежно від віку, якщо їхній загальний стаж служби становить щонайменше 25 років, з яких щонайменше 15 років вони пропрацювали саме на посаді прокурора.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

