З мішком на голові валялася на горищі: на Закарпатті чоловік жорстоко вбив і понівечив тіло жінки

Вбивство жінки / скріншот

В Ужгороді 30 грудня зникла 37-річна жінка, яку шукали тиждень. Її понівечене тіло знайшли випадково у власному будинку на горищі з мішком на голові.

Весь цей час рідні, друзі та колеги отримували від неї повідомлення та фото.

Жінку жорстоко задушили.

Що сталося

Останній раз сусіди бачили Габріеллу Яцкович ще 30 грудня 2021-го, але хвилюватися почали тільки через тиждень.

Собака господині на прізвисько Ред був улюбленцем, але останні дні сильно гавкав і нічого не їв. Жив у будинку, але останні кілька днів - на морозі без їжі і води бігав по двору.

Реклама

Сусіди годували собаку, і дізналися, що Габріелла Яцкович нібито поїхала за кордон.

Писала сама Габліэлла. На роботу послала смс-повідомлення, що їде до рідних в Угорщину. Рідним надсилала фото пірамід. Мовляв, відпочиває в Єгипті.

"Ми в це повірили в цю історію. Всі сусіди повірили, бо вона написала подрузі. Ми вірили, що може бути", - каже знайома загиблої Андріана Шимко.

Хто писав повідомлення

Весь цей час від імені жінки листувався ймовірний вбивця. 30-річний чоловік був одружений і мав двох дітей, але за кілька тижнів до злочину переїхав жити до Габріелли. У день зникнення сусіди бачили їх разом.

читайте такожЗгвалтував вже мертвою: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив свою жертву

Мобільний убитої, яким чоловік продовжував користуватися, привів поліцейських прямо в його будинок.

Що кажуть у поліції

У будинку чоловіка поліція виявила особисті речі жінки. Окремі документи та банківські картки.

"Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - каже представник поліції Закарпаття Тетяна Щеголєва.

Чоловік у скоєному зізнався. Зараз перебуває в СІЗО. Поліції пояснив, мовляв, жертва погрожувала, що розповість про їхні стосунки дружині. Підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці.

читайте такожВ Ужгороді зниклу 36-річну жінку знайшли вбитою з пакетом на голові

Як повідомляв Главред, в кінці грудня 2021 року в лісосмузі під Києвом знайшли тіло 50-річного чоловіка. На ньому були ознаки насильницької смерті. Правоохоронці вже затримали та повідомили про підозру двом особам, причетним до скоєння умисного вбивства. Загинув головлікар санаторію Червона Калина у Рівному Ярослав Сивий.

Читайте також: