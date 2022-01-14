Знайшли на горищі з пакетом на голові: знайомі розповіли про вбиту на Закарпатті Габріеллу

Габріелла яцкович пропала 1 січня / Фото Нацполіції

В Ужгороді знайшли вбитою 36-річну Габріеллу Яцкович, яка пропала безвісти відразу після Нового року.

Тіло жінки з пакетом на голові виявили 12 січня на горищі будинку її матері, яка нещодавно померла.

За попередньою інформацією, вона була задушена. У вбивстві підозрюють її молодого коханого Василя Ф. з Виноградово.

Знайомі кажуть, що загибла любила розкішне життя і нібито часом сама ставала приводом для сварок в чужих сім'ях, пише Обозреватель.

Убили через спадок?

За однією з версій, між Габріеллою і її співмешканцем сталася сварка, під час якої чоловік і вбив дівчину. А потім замітав сліди. Причиною вбивства міг стати і спадок дівчини.

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У спадок у Габріелли залишилася мамина квартира і будинок бабусі, в якому вона і жила. Бабуся її виховувала, вона теж жила в достатку. В останні місяці Габріелла стала ще більш замкнутою. Вона відштовхувала від себе родичів, боялася, що хтось буде претендувати на її спадщину.

"І у неї з'явився чоловік на ім'я Василь Ф., він молодший за неї. Жив у неї, але вона ретельно приховувала ці відносини, мало хто знав про його існування. Вона була дуже потайливою, нічого про себе не розповідала, тому оточуючі вважали її святою людиною", – розповідає знайома.

"Застрягла десь в підлітковому віці"

Одна з близьких знайомих загиблої відкрила завісу життя Габріелли. Попри те, що зовні вона була дуже милою, в її житті було багато таємниць. Не дарма її вважали дуже потайною людиною.

читайте такожЗгвалтував вже мертвою: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив свою жертву"Габріелла була непоганою людиною, але застрягла десь в підлітковому віці, хоча їй вже йшов 37-й рік. Її мама була звичайною людиною, рано втратила чоловіка, перебивалася з роботи на роботу. Поки не влаштувалася працювати в обласний Пенсійний фонд. Там вона була далеко не останньою людиною. А Габріелла з дитинства звикла з дорогим речам, коштовностям і ніколи не хотіла жити за своїми доходами. Все це спонсорувала їй її мама", – розповідає знайома сім'ї.

Підозрюваний затриманий

Як повідомляється на Facebook-сторінці поліції Закарпатської області, правоохоронці 12 січня затримали 30-річного одруженого чоловіка. Йому вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що було зібрано достатньо доказів причетності чоловіка до злочину. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Підозрюваний і його жертва / Обозреватель

За однією з версій, коханий Габріелли був одружений. А загибла наполягала на тому, щоб він залишився жити з нею, погрожувала все розповісти його дружині. Нібито тому у них сталася сварка, яка закінчилася вбивством.

Однак близькі загиблої в це не вірять. Кажуть, погрожувати Габріелла не могла. Тим більше, що коханий вже був судимий. У нього дійсно є діти і дружина, сам він ромської національності. Але він жив у Габріелли, значить в його родині щось знали.

Останнім часом Габріелла оформляла спадщину-квартиру мами, нерухомість бабусі. Можливо, причиною вбивства могло стати саме майно.

Нагадаємо, зв'язок з мешканкою Ужгорода зникла 1 січня. Жінка залишила вдома без нагляду собаку і без попередження не вийшла на роботу, хоча, за словами знайомих, була "дуже відповідальною".