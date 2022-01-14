Посміхався і обіцяв добити: на Черкащині чоловік на очах у дітей жорстоко вбив їхню 24-річну матір

Чоловік завдав своїй ексспівмешканці кілька ударів ножем у живіт / Фото fakty.com.ua

На Черкащині чоловік жорстоко вбив свою колишню співмешканку. Він завдав їй ударів ножем у живіт на очах у її двох малолітніх дітей, молодша з яких - дочка чоловіка.

24-річна Оксана була молодшою за Миколу на 15 років. Після скоєного 39-річний чоловік і не думав тікати з двору. Він посміхався і говорив, що якщо Оксана виживе, він все одно її доб'є, пише видання Факти.

Першою про вчинок Миколи дізналася рідна тітка Оксани. Закривавлена жінка прибігла до родички, постукала у вікно і впала прямо перед її дверима. Її останніми словами стало ім'я кривдника. Вона сказала, що смертельні удари їй завдав колишній чоловік.

Жінка померла наступного дня на реанімаційному столі. За словами лікарів, вона була госпіталізована у вкрай важкому стані - була пошкоджена права легеня, діафрагма. Травми виявилися несумісними з життям.

Найближчим часом соцслужби вирішать, з ким проживатимуть діти, які= залишилися без матері.

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До слова, жінка сама виховувала двох маленьких дітей. Старшому хлопчикові - п'ять років, молодшій дівчинці ще немає і двох.

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39-річний чоловік систематично погрожував Оксані після того, як вона вигнала його з дому - він почав пиячити і бив її ще вагітною. Але чоловік не вгамувався - одного разу він навіть підпалив будинок, де вона жила разом з дітьми.

Чоловік вже перебував у місцях позбавлення волі, а станом на грудень був підсудним у справі про нанесення тілесних ушкоджень.

Поліція заарештувала Миколу лише після загибелі молодої матері. Кримінальне провадження порушено за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. За скоєне чоловікові загрожує не більше десяти років ув'язнення.

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Як повідомляв Главред, 20 липня 2021 року в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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