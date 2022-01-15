Вітер зламав дерево, а воно вбило водія: ураган у Києві став смертельним

Дерево вбило водія / ДСНС

У Києві через негоду, яка пронеслася містом 14 січня, помер чоловік. Трагедія сталася через вітер, який зламав дерево. Воно впала на машину з водієм і пасажиркою всередині.

Як повідомляє пресслужба ДСНС столиці, чоловік помер. Сталося це на вулиці Верховинній, 34 у Святошинському районі.

Вибратися з пошкодженого автомобіля жінці допомогли перехожі. Її доставили в лікарню.

А ось тіло водія деблокували рятувальники.

Тим часом, дерево було настільки величезним, що впавши зачепило стовп з елеткропроводами. В результаті постраждали десятки автомобілів.

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читайте такожРекордні за 20 років опади засипали станцію Академік Вернадський триметровим шаром снігу-фотоКрім того, падаючи, дерево зачепило стовп електромереж з проводами, пошкодивши тим самим ще близько десятка автомобілів.

Нагадаємо, у Львові ввечері 14 січня, зафіксовано рідкісне погодне явище. У місті випав крижаний сніг, кілька разів вдарила блискавка і був грім.

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