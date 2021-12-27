Кинули зв'язаним у лісі: під Києвом знайшли мертвим головлікаря санаторію на Рівненщині

У лісі під Києвом знайшли вбитим відомого рівнянина Ярослава Сивого / Фото visti.rovno.ua

У лісосмузі під Києвом знайшли тіло 50-річного чоловіка. На ньому були ознаки насильницької смерті. Правоохоронці вже затримали та повідомили про підозру двом особам, причетним до скоєння умисного вбивства. ЗМІ пишуть, що загинув головлікар санаторію Червона Калина в Рівному Ярослав Сивий.

В пресслужбі Київської міської прокуратури повідомили, що злочин стався ввечері 20 грудня.

"Перебуваючи в Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних - 34-річного громадянина Киргизької Республіки, який працює водієм служби таксі - з проханням відвезти його в готель. Водій та його 43-річний приятель - громадянин Узбекистану, який на той час теж знаходився в цьому ж автомобілі - погодилися підвезти жителя Рівного", - йдеться в повідомленні.

Під час поїздки зловмисники вирішили вчинити напад на попутника. Під час спланованої зупинки один із зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, наніс потерпілому кілька ударів в область голови кулаками і скляною пляшкою. В результаті потерпілий втратив свідомість.

"Нападники відібрали у чоловіка банківські картки, мобільний телефон, сумку і грошові кошти, після чого відвезли в Бучанський район Київщини, де в несвідомому стані залишили в лісосмузі зі зв'язаними руками і ногами", - повідомили в прокуратурі.

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Сивий не виходив на зв'язок з рідними кілька днів. Отримавши інформацію від близьких потерпілого про зникнення, правоохоронці почали його пошуки. Слідчі встановили, що при зникненні чоловіка невідомі знімали з його банківської картки грошові кошти. Зловмисників вдалося встановити та затримати.

В ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним заповіжних заходів у вигляді утримання під вартою.

Зазначимо, у прокуратурі ім'я вбитого не назвали, однак про те, що загинув саме Сивий написало видання Вісті. Рівне.

Як повідомляв Главред, на Таращанському мосту в Білій Церкві Київської області сталося моторошне вбивство. Медик по-звірячому вбив випадкового перехожого. Він завдав жертві 11 колото-різаних ран.

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