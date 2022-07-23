Росія набирає нове "м'ясо", аби перекинути в Україну - розвідка

Росія готує "гарматне м'ясо" на війну / колаж УНІАН, Reuters

До кінця липня Росія має намір сформувати 16 батальйонів, а також новий корпус у Нижегородській області, повідомив представник український розвідки Вадим Скибицький в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Перше, що стосується цих так званих добровольчих батальйонів. Це новий підхід, який Росія почала зовсім нещодавно. Місяць тому близько 50 суб'єктів Росії отримали наказ на формування батальйонів чисельністю 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогодні вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів. У кожному регіоні, в тому числі в Криму, Москві, Санкт-Петербурзі, буде такий батальйон", – розповів Вадим Скибицький.

За словами розвідника, формування батальйонів добровольців відбувається виключно через військкомати РФ, а також старанно контролюється Кремлем.

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Також відомо, що ворог формує ще один корпус у Нижегородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб.

"Там йде і формування, і бойове узгодження та інші питання, що стосуються створення нового об'єднання. І ми не виключаємо, що цей корпус буде кинутий на нашу територію. Російське керівництво намагається впорядкувати процес створення добровольчих формувань для того, щоб вони мали потужні наступальні і оборонні потенціали і могли б діяти, як ті батальйонні тактичні групи, які були нами розгромлені. Це великі втрати для Росії, адже це були добірні, найбільш боєздатні та досвідчені підрозділи", – зазначив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити до Росії кілька сотень безпілотників, серед яких й бойові дрони. Причому поставки мають намір провести в прискореному порядку.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито не виконує Стамбульські домовленості. Він заявив, що наказав своїм військам відійти від Києва нібито заради проведення переговорів.

Пізніше іранський лідер, аятола Сейєд Алі Хосейні Хаменеї назвав Україну "гидкою стороною" і підтримав повномасштабне вторгнення, яке розпочав президент РФ Володимир Путін.

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