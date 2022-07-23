"Бомби по 500 кг": у Повітряних силах повідомили про загрозу для України

Літаки РФ / Reuters, Facebook

Російська авіація представляє ще велику загрозу для України, ніж її ракети.

Як сказав спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону, ми повинні захистити наше небо, щоб на міста не падали авіабомби, які знищують все на своєму шляху.

"Наше завдання на сьогодні, перш за все, Повітряних сил, зенітно-ракетних комплексів і винищувачів - це прикрити небо, щоб не допустити появи тут ворожої авіації", - говорить Гнат.

Він пояснив, якщо ворожа авіація буде використовувати не ракети, а бомби вільного падіння, яких у РФ мільйони тонн на складах, то це загрожує сценарієм того, що було в Маріуполі.

"Ми ж бачимо, що відбувалося з Маріуполем та іншими прифронтовими містами, коли тактична авіація залітає і скидає бомби по 500 кг, які фактично руйнують все на своєму шляху", - зазначив Гнат.

Він підкреслив, що вже 2,5 місяці російська авіація не залітає в наш повітряний простір, його контролюють українські сили.

"Залишилося дочекатися, коли захід буде надавати нам системи і винищувачі і ми зможемо самостійно закрити небо", - підсумував спікер Повітряних сил.

читайте такожБільше 10 жертв: в Ізюмі окупанти накрили касетними бомбами людей, які ловили мобільний зв'язок

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень безпілотників, серед яких і бойові дрони. Причому поставки мають намір провести в прискореному порядку.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито не виконує стамбульські домовленості. Він заявив, що наказав своїм військам відійти від Києва нібито заради проведення переговорів.

Пізніше іранський лідер, аятола Сейєд Алі Хосейні Хаменеї назвав Україну "гидкою стороною" і підтримав повномасштабне вторгнення, яке розпочав президент РФ Володимир Путін.

Читайте також: