РФ атакує Вуглегірську ТЕС, ворог у районах навколо Краматорська та Сіверська – розвідка Британії

Росія стала більше застосовувати на війні проти України комплекси ППО для підтримки своїх атак на землі / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Окупаційна армія Росії продовжує намагатися штурмувати Вуглегірську електростанцію. Ворожа артилерія концентрується в районах навколо Краматорська та Сіверська Донецької області. Загарбники на війні проти України збільшили використання ракет засобів протиповітряної оборони для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет для такого військового призначення. Комплекси С-300 і С-400 розгорнуті росіянами неподалік від українського кордону. Використання ракет, призначених для знищення літаків, може призвести до жертв серед цивільного населення. Такі ракети можуть не потрапляти по військових цілях. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що ЗСУ відбивають спроби штурму російськими військами Вуглегірської електростанції. Ворожа артилерія, як і раніше, концентрується в районах навколо Краматорська та Сіверська.

читайте такожЛавров оголосив про "хотілки" РФ захопити Донбас, Херсонщину, Запоріжчину та інші регіони УкраїниКрім того, як вказується в повідомленні, керівник Миколаївськоговона Віталій Кім сказав про те, що війська РФ в липні застосували 7 зенітно-ракетних комплексів для нанесення ударів по об'єктах інфраструктури, енергетичних об'єктах і складах.

Згідно з даними розвідки Великобританії, Росія стала більше використовувати ракети ППО для підтримки своїх наземних атак. Причина -гостра нестача спеціалізованих ракет для атак на землі. Окупанти недалеко від кордону України розгорнули стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, які призначені для знищення літаків і ракет.

Фахівці акцентували увагу на тому, що така зброя може серйозно загрожувати військам у відкритих будівлях, але навряд чи зможе завдати значної шкоди укріпленим конструкціям. Це озброєння може не потрапляти по військових цілях, що може призвести до жертв серед мирного населення.

читайте такожЗСУ та далекобійна артилерія навчать географії Лаврова: Подоляк розніс плани РФ щодо захоплення України"Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить по намічених цілях і призведе до жертв серед цивільного населення, тому що ракети не оптимізовані для цієї ролі, а їх екіпажі мало підготовлені для таких місій", - підкреслили в розвідці Великобританії.

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Війна Росії проти України на Донбасі

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний раніше зробив заяву про те, що війська Росії у Донецькій та Луганській областях атакують українські військові сили. Окупанти намагаються витіснити підрозділи ЗСУ з їх позицій на півночі Донбасу.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що війська РФ продовжують свої атаки на Донбасі. Однак через відсутність сил і засобів вони не можуть відправитися в наступ. Після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, незважаючи на тиск в районі Слов'янська та Бахмута, наступальна активність окупантів знизилася.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війська РФ поки не можуть піти на ескалацію війни проти України. У них немає для цього можливостей. Загарбники стикаються зі складнощами, вони вже другий тиждень не можуть перейти до наступу на Донецькому напрямку.

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