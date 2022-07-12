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ЗСУ б'ють війська РФ на полі бою, Іран готує "на допомогу" Москві сотні БПЛА – радник Байдена

12 липня 2022, 10:59

Тегеран має намір якнайшвидше поставити Москві, у тому числі, і ударні безпілотники, сказав Джейк Салліван.

Росія Іран
Іран вже наприкінці липня може запустити навчання військових РФ з управління ударними БПЛА - Білий дім / Колаж УНІАН, Reuters

Іран збирається відправити Росії декілька сотень безпілотних літальних апаратів, серед яких і бойові дрони. Постачання мають намір провести в прискореному порядку. Ймовірно, іранці навчатимуть росіян керувати такими БПЛА вже наприкінці липня. Російські війська втрачають сили на полі бою з ЗСУ і вимотуються при утриманні окупованих територій на півдні і сході України. У такій ситуації Тегеран готується "надати допомогу" Москві. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Як повідомляє CNN, під час свого брифінгу в Білому домі чиновник, з посиланням на дані американської розвідки, розповів про те, що є відомості про підготовку Ірану до постачання Росії безпілотників. Йдеться, у тому числі, про відправку ударних дронів в короткостроковій перспективі.

читайте такожУ три рази могутніший за Байрактар: США готові продати Україні бойові безпілотники Grey Eagle – Reuters"Інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до декількох сотень безпілотних літальних апаратів, включаючи ударні, в прискореному порядку", - зазначив Салліван.

За його словами, у Вашингтона є інформація, згідно з якою навчання російських військових з управління іранськими безпілотниками Тегеран розпочне вже в липні.

Втім, чиновник також додав, що конкретної інформації щодо того, чи зміг Іран вже передати якесь озброєння Росії, наразі немає.

Також Джейк Салліван підкреслив, що Росія зіткнулася з вагомими проблемами на війні проти України. Російські війська зазнали серйозної шкоди на полі бою з ЗСУ, а утримання захоплених українських територій на півдні та сході вимотують армію окупантів. Ситуація негативно позначається на її боєздатності. РФ потребує поповнення ресурсів, а Іран готовий надати таке сприяння.

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Війна Росії проти України

Глава Міноборони Олексій Резніков 10 липня зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський наказав провести операцію зі звільнення південних регіонів України. За словами керівника військового відомства, українські війська накопичують сили і західну зброю, щоб деокупувати південь.

Президент Володимир Зеленський 11 липня сказав, що завдання ЗСУ - звільнення всіх територій, які були окуповані Росією. На думку гаранта, досягнення такої мети є головною справою кожного українця.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що Україна може звільнити всі свої землі. Але для цього потрібна достатня кількість західних озброєнь. Згідно з прогнозом чиновника, війська РФ можуть окупувати Донбас, однак після того, як ЗСУ розпочнуть контрнаступ, керівник держави-агресорки Путін може оголосити на території Росії загальну військову мобілізацію.

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