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Нова маячня Путіна: війська РФ відвели від Києва нібито "заради переговорів"

20 липня 2022, 10:27

Путін стверджує, що своїм наказом про відведення військ він "створив умови для переговорів".

российские военные, путин
Путін нібито наказав військам відійти від Києва, щоб провести переговори / Reuters

Президент РФ Володимир Путін, який розпочав повномасштабну війну проти України, раптом почав стверджувати, що саме він наказав своїм військам відійти від Києва. Він намагається переконати, що цим наказом хотів нібито "створити умови для переговорів". Про це повідомляє РИА Новости.

Путін звинувачує Київ у тому, що українська влада нібито не виконує стамбульські домовленості.

"Для того, щоб створити ці умови (для переговорів - Главред), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих угод, хоча їх було практично досягнуто. Отже, кінцевий результат залежить, звичайно, не від посередників, а від бажання сторін виконувати досягнуті домовленості. Ми бачимо сьогодні, що такого бажання київська влада не має", - сказав Володимир Путін.

Він додав, що не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо він нібито "не бажає дотримуватись зобов'язань".

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Переговори України і РФ про мир

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито захоплення окупантами всієї Луганської області прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україні слід зрозуміти умови Росії та сісти за стіл переговорів.

14 липня заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність повернутись до переговорів з Україною. При цьому у Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін російське вторгнення
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